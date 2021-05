Il 30° Chorfest inaugura la stagione concertistica 2021 di Fabio da Bologna associazione musicale

Sabato 5 giugno alle 20.00 avrà luogo il 30° Chorfest, organizzato in occasione della Festa di S. Antonio da Padova da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972). Il concerto aprirà inoltre la Stagione concertistica 2021, rimasta finora sospesa nel rispetto delle misure atte a contenere l’epidemia da Coronavirus. Grandi musicisti saranno ospiti della stagione e la loro grande abilità comunicativa e interpretativa permetterà di offrire grande musica coniugata a vero divertimento.



La manifestazione (nata quale rassegna di cori) vedrà quest’anno proporsi nuovamente al proprio pubblico il Coro e Orchestra Fabio da Bologna, diretti da Alessandra Mazzanti.

Il programma presenterà capolavori del XVIII e XIX di Italia, Austria e Francia, con un particolare omaggio alla figura di S. Antonio e della Madonna, tanto cara ai francescani.

Verranno infatti presentati brani di Giovanni Battista Martini, con il suo Inno a S. Antonio e alcuni salmi per coro e archi, accanto a quelli di Wolfgang Amadeus Mozart di cui verrà presentato il Sancta Maria per coro e archi e Eine kleine Nacht Musik per archi soli. L’omaggio alla Madonna vedrà quindi la dolcissima ed intima Ave Maria di Cesar Franck, mentre concluderà la serata il geniale e vivacissimo Magnificat di Francesco Durante.



I musicisti del Coro e Orchestra Fabio da Bologna garantiscono al pubblico la massima sicurezza, essendo essi o vaccinati o presentando un tampone negativo effettuato entro 48 ore dal concerto.

Gli ingressi alla Basilica sono regolati secondo le norme previste dal Protocollo CEI per la partecipazione alle celebrazioni. I posti previsti in sicurezza all’interno della Basilica sono 185.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, NaturaSì, Laboratorio Analisi S. Antonio, Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, Farmacia Centrale di S. Giovanni in Persiceto, Wall Street English Bologna, La Crema di Bologna, Bar da Jenny, The Man and the Sea – Restaurant & American barStudio Progettazione Termotecnica e Prevenzione Incendi Ing. Andrea Diolaiti.



L’ingresso è a offerta libera.

