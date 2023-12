Il ballo - Capodanno all'Arena del Sole

All’Arena del Sole si chiude il 2023 in festa, con lo spettacolo “Il Ballo” che nasce dall’incontro tra la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, erede della famosa dinastia musicale, e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile, che portano in teatro la storia del liscio ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni.



Uno spettacolo, scritto da Roberto Pozzi e prodotto da Cronopios, che vuole raccontare in maniera solare e divertente la terra di Romagna, celebrando un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto l’allegria e la voglia di ballare del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta.



Affiatati, come quelle coppie che volteggiano nei Dancig della Pianura Padana, Mirko Casadei e Maria Pia Timo, accompagnati da virtuosi orchestrali e ballerini, intrecciano brani comici sull'immaginario del mondo delle balere e canzoni così famose che sarà impossibile non intonare tutti assieme per festeggiare il Capodanno.



Allo scoccare della mezzanotte gli artisti brinderanno con il pubblico al nuovo anno.