Torna il Bar di Art Motel, questa volta in una location punto di riferimento del fermento culturale della città di Bologna: Le Serre dei Giardini Margherita.



Martedì 13 luglio alle ore 19.30, la community di Art Motel vi da appuntamento nella Serra Madre per un aperitivo nel segno dell'arte contemporanea: spritz, chiacchiere, networking e disegno libero per conoscere da vicino il nostro lab e dare libero sfogo alla creatività.



Special guest, gli artisti Luigi Presicce e Francesco Lauretta de "La Scuola di Santa Rosa", libera scuola di disegno nata in quel di Firenze che ogni settimana riunisce artisti, disegnatori e appassionati nel segno della spensieratezza e del piacere del disegno.



La formula proposta il prossimo martedì da Art Motel prevede sketchbook e libretti rilegati a mano, a giro nel corso dell'aperitivo dove ognuno potrà lasciare il proprio lavoro, partecipando a questo momento collettivo di disegno libero.



Art Motel è un laboratorio permanente sull’arte contemporanea, che nasce dall'intuizione di Dario Molinaro, direttore artistico e Lucia Cataleta, communication manager. Uno spazio gamma, dove si intrecciano storie a colori, vite d’artisti e riflessioni sull’arte. Un canale reale e virtuale per costruire un percorso di confronto e dibattito tra artisti emergenti e non, nel mare magnum della contemporaneità.



Più info su https://www.facebook.com/Artmotelitaly.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...