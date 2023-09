Rievocazioni storiche: la leggenda del Barbarossa torna ad animare le strade di Medicina

Orario non disponibile

La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina dal 15 al 17 settembre 2023. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Medicina, quest'anno ritorna in tutto il suo splendore patrocinata anche dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna.

Il Castello è pronto ad aprire le porte e accogliere l’Imperatore Federico I di Svevia “il Barbarossa” nella 33° edizione della festa medicinese per eccellenza.

Durante il fine settimana il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. Tra gli appuntamenti principali: la “Caursa dal dog e tri”, il Palio della Serpe, la cena Imperiale e il grande corteo Imperiale.

I visitatori potranno gustare le specialità del territorio e perdersi nei percorsi tematici fra odori, sapori, arte e mestieri antichi, magie e colori, giochi e musica. In ogni angolo della città musici, giocolieri, tamburi, streghe e cantastorie allieteranno gli ospiti.

Come nel 1155, calata la sera di venerdì si anima il Castello di Medicina. Dalle ore 21 si apre il sipario e sfilano in festa per le contrade dame, cavalieri, nobili, popolani, streghe, eretici ed assassini. Tra mito e leggenda sarà rievocata la storia dell’Imperatore Federico I di Svevia e i festeggiamenti proseguiranno con la notte bianca.

Gli atleti delle cinque torri del Castello si sfideranno nella tradizionale “Caursa dal dog e tri” (corsa delle dodici e tre quarti) e dovranno percorre i 198 metri entro la fine dei 15 rintocchi della torre dell’orologio.

Sabato dalle ore 17 con la sfilata di apertura si darà il via a tantissime attività, eventi, mostre e spettacoli che si svolgeranno nelle diverse piazze, nel bosco delle streghe ed itineranti. Da non perdere la Cena Imperiale alle ore 20.00 e gli spettacoli in onore dell’Imperatore allietati da duelli tra gli armigeri Imperiali e un gruppo di briganti ed assassini, da armati e sputafuoco, da tamburini e sbandieratori, giullari e danzatrici.

Domenica delle ore 9.00 prenderà il via il 4° Torneo nazionale di Arco Storico itinerante organizzato da ASD Arco Club di Medicina. Seguirà una giornata piena di intrattenimenti per le strade del centro storico, da non perdere dalle ore 17 il Palio della Serpe. La rievocazione si concluderà dalle ore 21 con il maestoso Corteo storico.

Tra storia, mito e realtà…

Era l’Anno del Signore 1155 e tradizione popolare vuole che Federico Barbarossa, giunto malato al nostro Castello, venisse miracolosamente guarito da un brodo al cui interno era caduta una serpe. L’Imperatore del Sacro Romano Impero, per premiare il luogo della ritrovata salute, concesse alla Comunità nuovi confini e numerosi privilegi, e ordinò che fosse chiamato Medicina.

Oggi sappiamo che alle radici della leggenda non c’è soltanto una fantasia popolare ma fatti storici riconosciuti e documentati. Era il 13 maggio del 1155 quando Federico I di Svevia, durante la sua discesa in Italia, emanò un editto che, riconoscendo ai nostri antenati numerosi privilegi amministrativi, produsse fortuna e prosperità per i secoli a venire.

A distanza di 868 anni, il popolo di questa Terra continua a raccogliersi in festa per rievocare quell’evento e tramandare la storia passata.

Ringrazio tutti coloro che anche quest’anno si sono impegnati per organizzare una manifestazione che intende celebrare una Città e la sua Leggenda offrendo un’esperienza unica ai visitatori.

Buon Barbarossa a tutte e a tutti!

Lorenzo Monti, Assessore al Volontariato, Turismo e Politiche Giovanili



Un imperatore, un racconto, una leggenda…

Siamo pronti a rivivere insieme quei momenti di festa tanto attesi, dove il reale e la fantasia si confondono, dove i confini tra storia e leggenda si cancellano.

La fine dell’estate viene cavalcata per entrare in tre giorni di festa dando alla nostra Città un sapore antico.

Anche quest’anno, raccontando di incontri e di battaglie, narrando di armati valorosi, intrighi di dame e cavalieri, di nobili e di un Imperatore con il suo grande popolo riusciremo a far rivivere ogni strada, piazza, via e contrada del nostro Castello, rievocando storie di glorie passate e immagini di un tempo che fu.

L’impegno di tutti sa colorare di realtà le storie che raccontiamo e ogni anno, come allora, riscopriamo le nostre origini dando alla nostra Terra l’onore che merita, riconsegnando Medicina alla sua leggenda. E allora, che ognuno si porti a casa ciò che più gli toccherà il cuore, che ognuno porti con sé la propria leggenda.

Simona Zullo, Presidente ProLoco