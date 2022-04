Il baule di Verdi: "Verdi fest"

Spettacolo per infanzia e ragazzi (dai 6 anni in su)!



Quali storie potrebbe racchiudere un vecchio baule trovato in soffitta? Forse la storia di un tesoro nascosto da un avventuroso pirata caraibico disperso in un arcipelago soleggiato? O quelle legate ai costumi di scena di un frizzante attore intento a dar vita ai suoi personaggi tra le tavole di un palcoscenico improvvisato? O ancora, le vicende che si susseguono nella vita di Giuseppe Verdi, da quando, ancora bambino, si esercitava a suonare la spinetta nell'osteria del padre, fino al suo successo nei Teatri D'Opera di tutt'Italia? Un'Italia che nascendo si accordava alla sua musica per dar voce al furente desiderio di Unità e Libertà.

Trasognante ed inebriato dai fumi di una buona bottiglia di rum o di un sincero vino emiliano, il narratore, accompagnato da un insospettabile aiutante e dai paesaggi sonori che prorompono in scena, ripercorre le tappe più significative della biografia di uno dei più grandi autori d'Opera lirica di tutti i tempi: Giuseppe Verdi.



Andrea Acciai - Composizione scenica e voce narrante

Mariateresa Diomedes - Puppets e manipolazione

Francesco Paolino - Drammaturgia musicale e suoni

Francesco Ricci - Giuseppe Verdi al Piano

Mattia Garoia- Assistenza tecnica e Luci



Lo spettacolo è parte del programma del Verdi Fest - due giorni di concerti, laboratori, giochi, degustazioni e dj set dedicati al grande genio dell'Opera italiana!