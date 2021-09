Il borgo dipinto (di Dozza) nel week end della biennale

VISITA ALLA ROCCA DI DOZZA E AL BORGO DEL MURO DIPINTO nel week end della Biennale.



Nuovo appuntamento alla scoperta della Rocca e del Borgo di Dozza in occasione della Biennale del Muro Dipinto che si concluderà proprio in questo week end!

Dozza è uno dei 100 borghi più belli d’Italia e i suoi murales la rendono un vero e proprio museo a cielo aperto. Dopo la visita alla Rocca ( gioiello di architettura militare e rinascimentale che fu castello di Caterina Sforza), percorreremo le stradine del borgo ammirandone gli affreschi e potremo vedere gli artisti di questa edizione della Biennale al lavoro sulle loro opere!!!





PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA- POSTI LIMITATI



Data: 18 SETTEMBRE

Orario: 10.30

Ritrovo: Davanti alla Rocca (10 minuti prima dell'inizio della visita)

Durata: circa un'ora e un mezza

Contributo (da corrispondere in loco alla guida prima dell'inizio della visita):

-15€ a persona (già comprensivo di biglietto di ingresso alla Rocca)

-10€ minori di 18 anni

-Gratis bimbi da 0-5 anni



Per PRENOTARE compilare il modulo al seguente link:

https://bit.ly/dozzabiennale



INFO:

info@towerstour.com

3471391885





SI RICORDA CHE PER ACCEDERE ALLA ROCCA E' NECESSARIO ESIBIRE IL GREEN PASS.



La visita avrà luogo nel rispetto delle linee guida previste per l'emergenza covid-19 e avrà luogo anche in caso di maltempo, con possibilità di percorso modificato.

