‘Il cuore in ogni cosa’: successo per il concerto di presentazione del progetto

Pubblico numeroso ed entusiasta al concerto di presentazione de: ‘Il cuore in ogni cosa’, il progetto multimediale, composto da libro e CD (Edizioni Cantagalli), eseguito nella Sala della Biblioteca di San Domenico, a Bologna. Sul palco jazzisti affermati e di grande esperienza: Maurizio Carugno (sax), Alberto Viganò (basso), Raimondo Meli Lupi (chitarra) e Tony Arco (batteria). Ospite d’eccezione, Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola e valente trombettista. La band, che ha dimostrato grande affiatamento, oltre che preparazione e capacità di coinvolgimento, ha eseguito i brani musicali al centro de ‘Il cuore in ogni cosa’, un’opera dedicata a Enzo Piccinini, medico chirurgo nato a Reggio Emilia scomparso prematuramente nel 1999, che condusse una vita esemplare, accostando all'attività medico - scientifica, svolta a Bologna e riconosciuta nel mondo, un instancabile lavoro di educazione e testimonianza per i più giovani. Egli diede vita, a Modena, a una scuola gestita direttamente da una cooperativa di genitori e insegnanti, “La Carovana”, e al centro culturale “La Collina della Poesia”. I brani musicali presenti nel CD de ‘Il cuore in ogni cosa’ sono nati per iniziativa del musicista Maurizio Carugno, amico del medico chirurgo fin dagli anni ‘80. Il libro, che raccoglie diversi interventi, contiene disegni del noto artista modenese Fabrizio Loschi. ‘Il cuore in ogni cosa’ è disponibile sul sito dell’editore (Cantagalli) e nelle migliori librerie.