Il cuore in ogni cosa’: un progetto musicale e artistico per ricordare Enzo Piccinini

‘Il cuore in ogni cosa’ è il titolo di un originale progetto multimediale, composto da libro e CD (Edizioni Cantagalli), che sarà presentato domani, venerdì 26 maggio, nella Sala della Biblioteca di San Domenico, a Bologna, dove, alle 21,15, si terrà un concerto di musica jazz a ingresso libero. L’iniziativa, nata per volontà della Fondazione Enzo Piccinini di Modena e dall’idea di noti musicisti e artisti, rappresenta un omaggio a Enzo Piccinini. medico chirurgo dell’Ospedale Sant’Orsola, scomparso prematuramente nel 1999, che partecipò attivamente al movimento di Comunione e Liberazione e per il quale è in corso un processo di canonizzazione. Il progetto L’opera, si è detto, è un progetto corale, cui hanno partecipato artisti stimati a livello internazionale, che è stato ispirato da un altro libro: “Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini, storia di un insolito chirurgo”, di Marco Bardazzi (BUR 2021), racconto che insegna cosa significhi vivere ‘mettendo il cuore in quello che si fa’, come diceva lo stesso Piccinini. I brani musicali al centro di ‘Il cuore in ogni cosa’ sono nati per iniziativa di Maurizio Carugno, noto jazzista, amico del medico chirurgo fin dagli anni ‘80. Maurizio Carugno e Alberto Viganò, anch’egli rinomato jazzista, hanno inciso sette brani dedicati a Enzo Piccinini, raccolti in un lavoro intitolato: ‘EP’, come le sue iniziali. Il titolo richiama anche la sigla Extended Play, che si riferisce solitamente a singole pubblicazioni fono, più brevi rispetto ad album tradizionali. Il Vescovo di Imola, Mons. Giovanni Mosciatti, tra i musicisti che si esibiranno al concerto All’esecuzione dei brani hanno partecipato ospiti di riguardo: S. E. Mons. Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola e apprezzato trombettista, il chitarrista Raimondo Meli Lupi, che è anche il supervisore musicale di questo lavoro, e il batterista Tony Arco. I brani sono corredati da scritti che li contestualizzano, come alcuni inediti di Enzo Piccinini. Il ‘commento’ visivo è affidato ad opere del noto artista modenese Fabrizio Loschi. Completano il libro interventi di Mons. Giovanni Mosciatti, Massimo Vincenzi (presidente della Fondazione Enzo Piccinini) e Marco Bardazzi (autore della biografia). Tutti gli attori del progetto parteciperanno all’evento di venerdì sera.