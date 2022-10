Il Duo Torri al Ciocco Comedy Show!

La nostra rassegna comica, con cena e spettacolo di cabaret, è ufficialmente iniziata e sabato 12 novembre è il turno del mitico DUO TORRI!



Si torna a giocare in casa con una comicità tutta emiliana.

Giacomo Guerrieri e Cristiano Zampighi, il “Duo Torri” appunto, sono maestri nel creare situazioni surreali che attingono dalla quotidianità e riescono a rinnovarsi ogni volta grazie a quella dose di improvvisazione che rende i loro spettacoli assolutamente imprevedibili.

La coppia si incontra sul palco nel 2004. Entrambi hanno diversi anni di esibizioni alle spalle e provengono da due gruppi già noti nell’ambito del cabaret bolognese. Come “Duo Torri” partecipano ad interventi televisivi e radiofonici su emittenti locali e satellitari tra cui Italia7 Gold, RaiSat Extra, Sky Show e Paramount Comedy. Nel 2006 sono ospiti a diverse puntate del programma “Fiori di zucca” su Odeon, poi partecipano alla trasmissione BravoGrazie su Rai2. Dal 2008 sono comici fissi della trasmissione “la nostra domenica” su Rete8, ma presenziano anche al Costipanzo Show, con Giacobazzi e Pizzocchi, e numerose sono le partecipazioni ai laboratori Zelig di Forlì e Cesena e, come presentatori, a quelli di Bologna.



Dalle 20.30, menù completo anche in versione vegetariana (antipasto, primo, secondo e dessert) con bevande incluse e spettacolo a seguire: 40€ a persona!

Prenotazioni: +39 335 603 3075 - manolo@enjoytoz.it

Direzione artistica: Alessia De Pasquale e Gian Piero Sterpi



Gallery



Non potete mancare, vi aspettiamo!