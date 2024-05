"Il fantasma di Castel Sole": un giallo misterioso di Gabriele Morandi

Torna con un nuovissimo cast il giallo più misterioso di sempre: "Il Fantasma di Castel Sole" di Gabriele Morandi



Incipit:

Una commedia gialla e misteriosa, se hai coraggio e non hai paura dei fantasmi puoi indovinare chi è l'assassino!



Sinossi:

Ambientato all' Agriturismo Castel Sole immerso nell'appennino tosco emiliano, la nuova gestione attende i primi ospiti ma qualcosa rompe gli schemi e solo se hai fede riuscirai a passarci la notte!



Interpreti e Personaggi

in ordine di apparizione

Alessandra Pizzolante in Stella Venturi

Daniele Peluso in Artemio De Pisis

Manuel Crepaldi in Denis Ferri

Francesca Brogi in Sandra Lancetti

Alessia Cremonini in Clarissa Neri

Riccardo Nadalini in Federico Martelli

Annathea Iandolo in Madame Eusebia

Lucia Martino in Roberta Conti

Mirela Barbat in Doris Trotti Gaudenzi Degli Accomanducci



Regia di Gabriele Morandi





durata: 95 min Mostra meno