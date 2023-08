Il futuro al centro a Insolvenzfest

In un presente sempre più caratterizzato dall’instabilità e dall’incertezza, crescono inesorabilmente gli interrogativi sul futuro. Soprattutto per chi, oggi giovane, in quel futuro trascorrerà la propria vita adulta. Con l’obiettivo di capire quali scenari si delineano per il mondo che verrà, si rinnova l’appuntamento con InsolvenzFest – I dialoghi pubblici su crisi debiti e diritti che nel 2023, riprendendo il filo dei discorsi avviati nelle edizioni precedenti, si concentrerà sul tema “Debiti e futuro”. Quanto le scelte di oggi possono condizionare la vita delle generazioni di domani? Che incidenza avranno le disparità culturali, economiche e sociali che caratterizzano in modo crescente la contemporaneità? Nel tentativo di rispondere a queste e altre domande, InsolvenzFest si prepara ad avviare un dialogo tra magistrati, esperti di diritto e di economia, sociologi, giornalisti e rappresentanti della società civile sull’impatto delle relazioni di debito nei diversi ambiti del vivere associato, provando ad assumere di volta in volta un punto di vista critico e plurale. InsolvenzFest conferma per il 2023 il proprio format di “evento diffuso” che, da giovedì 14 e domenica 17 settembre, animerà gli spazi della Cineteca di Bologna e di Palazzo Zambeccari, oltre che le sale dello Stabat Mater in Archiginnasio e dell’Auditorium Biagi in SalaBorsa. I momenti di confronto tra professionisti e giornalisti si alterneranno alle occasioni di maggiore convivialità e intrattenimento, a partire dal prologo di sapore artistico in programma nella serata di apertura, ospitata come di consueto dalla Cineteca. Gli incontri, il cui calendario di dettaglio è in via di definizione, saranno fruibili sia in presenza sia a distanza, confermando la volontà di mantenere disponibili nel tempo i contenuti emersi durante le giornate di manifestazione. La partecipazione al Festival è gratuita, previa iscrizione. È possibile iscriversi su www.insolvenzfest.it PATROCINI E COLLABORAZIONI Promosso dall’OCI - Osservatorio sulle Crisi di Impresa, InsolvenzFest si svolge con il patrocinio del Comune di Bologna, della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna; in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, la Fondazione Forense Bolognese, il Consiglio dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, la Fondazione dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, l’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna, i Consulenti del Lavoro – Consiglio provinciale di Bologna e la Cineteca di Bologna. Il Festival si avvale del contributo di Novecento, Europa Investimenti, Zucchetti Software Giuridico, Fallco, La Colombo Finanziaria, Gobid.it e Gorealbid.it. CREDITI FORMATIVI Le sessioni costituiscono per tradizione evento accreditato dalla Fondazione forense bolognese per gli avvocati e dall’ODCEC di Bologna per i dottori commercialisti, nonché dal Consiglio provinciale di Bologna dei consulenti del lavoro.