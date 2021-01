Domenica 31 gennaio "Il giorno che verrà. Video racconti di lavoratori dello spettacolo alle ore 10:00. I lavoratori dello spettacolo dal vivo si raccontano in video dall’Oratorio di San Filippo Neri, nella rassegna Il giorno che verrà. Attori, musicisti, scenografi, registi, autori, tecnici, tour manager, danzatori, compositori, sound designer in dialogo tra loro: 10 ritratti prodotti da Mismaonda per la Fondazione del Monte, con la regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi, in programma a cadenza periodica sul web e sui social dal 24 dicembre 2020. Nicola Borghesi e Lodo Guenzi (domenica 31 gennaio 2021) si intervistano reciprocamente sul senso di ciò che fanno mescolando gli aspetti più artistici con quelli pragmatici che pure fanno parte del loro lavoro.