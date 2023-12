“Il Gran Galà della Solidarietà - Omaggio A Ennio Morricone” con un'orchestra di sole donne

La musica sostiene la solidarietà, saranno infatti le note e le composizioni più note del grande Maestro Ennio Morricone le protagoniste, insieme al calore e alla generosità del pubblico, de “Il Gran Galà della Solidarietà- Omaggio A Ennio Morricone”, l’evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Emilia Romagna in collaborazione con Hub del Territorio e CIDA in favore delle principali associazioni umanitarie del territorio bolognese. Il concerto è in programma domenica 17 dicembre presso il Teatro Europa Auditorium di Bologna. Saranno oltre 1500 i biglietti che saranno messi in vendita a sostegno dell’iniziativa.

L’edizione di quest’anno prevede all’esibizione dell’Orchestra delle Muse, un ensemble strumentale interamente al femminile, formato da strumentiste cresciute artisticamente all’interno di Orchestre nazionali e internazionali che per l’occasione proporrà un ricco repertorio di brani tratti dalle innumerevoli colonne sonore scritte dal grande Maestro Ennio Morricone per il mono del cinema. Ad arricchire il fitto programma della giornata anche la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione delle protagoniste del percorso “Women on Board 2023”, il progetto che favorisce l’ingresso delle donne nei CdA di imprese pubbliche e private che anticiperà lo spettacolo con la partecipazione dei rappresentanti del mondo economico e delle istituzioni locali.

“Il Gran Galà della Solidarietà- Omaggio A Ennio Morricone” gode del patrocinio del Comune e della Città metropolitana di Bologna ed è sponsorizzato da BCC - EmilBanca, LogoPromo.it, Moreno, Sara Cirone Group Società Benefit, Schindler, Videorent.