Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 16, l’associazione culturale “Il Pozzo delle Idee” nota al pubblico per le sue attività completamente gratuite, famosa per la mostra “Gli Uffizi a Bologna”, ospita presso la sala Marco Biagi al Baraccano in via Santo Stefano 119 la conferenza di Mauro Giorgio Ferretti “Il lungo viaggio della Sacra Sindone”.



In occasione della conferenza verrà dispiegata la copia a grandezza naturale della Sacra Sindone ed al suo termine i partecipanti si recheranno in corteo alla Basilica di Santo Stefano per partecipare alla Santa Messa. La sacra immagine sindonica rimarrà lì esposta per una settimana per poi proseguire l’ostensione nelle varie città d'Italia.