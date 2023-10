Salute a te! Festival: “Il malato immaginario” di Molière

L’autunno bolognese si arricchisce di appuntamenti con la nuova programmazione di “Salute a te! Festival”, rassegna nata nel 2020 e parte del progetto dal più ampio respiro “Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni”, ideato nel 2018 dal Collettivo Amalia e Tra un atto e l’altro aps, e sostenuto dal settore Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna.

Gli incontri di Salute a te! Festival, giunto quest’anno alla quinta edizione, sono distribuiti nel corso dell’anno e diffusi sul territorio metropolitano, per promuovere e condividere in modi differenti attività culturali e buone pratiche legate ai temi di salute, benessere e welfare, e sono organizzati in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna - Quartiere Navile, Casa della Comunità Navile, Circolo ARCI Brecht, Ordine degli Infermieri, Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, Comune di Castiglione dei Pepoli e Compagnia Non solo Ragionieri.

Tra gli appuntamenti teatrali della stagione "Il Malato immaginario" di Molière, diretto da Angela Malfitano. Lo spettacolo vede la partecipazione di Giuseppe Beccaglia, Michela Benemati, Werther Capelli, Francesca Cassarini, Elisa Collina, Luca Deplano, Riccardo Gasparri, Marco Nucci e Alessandro Pinelli, e Giuseppe Beccaglia, Michela Cassarini e Caterina Della Concordia come assistenti di regia. Il progetto, finanziato dai Fondi Strutturali e di Investimenti Europei nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid 19. La collaborazione con Castiglione dei Pepoli e la Compagnia Non solo ragionieri nasce nel 2019 ed è cresciuta nel tempo in un clima di stima reciproca: la messa in scena de “Il malato Immaginario”, dopo il fortunato debutto a Castiglione dei Pepoli, esalta il ritmo indiavolato e il lato comico dell’opera di Molière. Il tema del rapporto con i medici e con la salute è al centro della storia, così come le idiosincrasie, le paure e le manie di tutti noi, nel 1600 come ai giorni nostri. La nostra edizione della celebre e divertentissima pièce di Molière ci fa rivivere, come nella commedia dell'arte, le peripezie tragicomiche dell’ipocondriaco Argante alle prese con le donne forti e mai sottomesse della sua famiglia, con un fratello che non gliela dà vinta - unica figura ragionevole – mentre medici millantatori e furbi farmacisti sono ben contenti di alimentare le sue ansie per tornaconto personale.