Gennaio, il mese della tesstitura: laboratori per bambini a Spazio Artebambini

Gennaio allo Spazio Artebambini di Bologna sarà un mese di attività laboratoriali interamente dedicate all’antica arte della tessitura per intrecciare con cura fili, immagini e parole e costruire storie capaci di resistere al tempo e all’incuria dell’indifferenza.



Giovedì 18/01

dalle ore 16.00 alle ore 17.30

POMERIGGIO AL MUSEO:

CONCETTO POZZATI XXL

6-11 anni

Una caccia all’oggetto poetica e speciale tra le maxi opere

dell’artista Concetto Pozzati in occasione della mostra a

lui dedicata a Palazzo Fava.

(Attività in collaborazione con Elisa Argentesi).

Il corso si attiverà con un minimo di 5 partecipanti.

Il costo per questo laboratorio è di 15 €.



Sabato 20/01

dalle ore 10.00 alle ore 11.30

NONNI E BAMBINI TESSITORI DI STORIE

3-6 anni

Una mattina insieme ai nonni per dar vita a libri fatti

di cartone, trama e ordito: piccoli telai che cuciono immagini

e parole in storie dove passato e presente si intrecciano.



Lunedì 22/01

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

FACCIAMO ARTE IN INGLESE:

FORME E FANTASIA.

SHAPES AND IMAGINATION

6-11 anni

1° incontro di 3

Laboratorio condotto in inglese per giocare con le forme,

riconoscerle e nominarle e da queste far nascere figure

e storie divertenti.



Martedì 23/01

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

NATI PER L’ARTE - FILI D’ARTISTA

0-3 anni

Attività esperienziale dedicata all’arte della tessitura

per avvicinare i più piccoli a questo mondo.



Lunedì 29/01

dalle ore 17.00 alle ore 18.30

INCONTRI CON LE SCIENZE:

TANGRAM TRA FORME E PAROLE

6-11 anni

1° incontro di 3

Creiamo insieme una storia che ha per protagoniste

le forme geometriche. Un pretesto per giocare con

le immagini e con le parole, un divertente esperimento

di scrittura creativa e di composizione delle forme.



INFORMAZIONI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE

› Costo 10 € a laboratorio - Lab di giovedì 18 costo 15 €

› Possibilità di fare una tessera nominativa

con 6° laboratorio gratuito

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail a:



PER INFORMAZIONI 051 265861