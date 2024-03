Il mondo dei burattini di Romano Danielli: la presentazione del libro

L’illustre burattinaio bolognese, Romano Danielli, dopo una vita sui palchi del mondo, ha dato alle stampe la sua autobiografia e la presenterà a Bologna il 13 marzo.



LA PRESENTAZIONE



Dopo la messa in scena dello spettacolo Le disgrazie di Fagiolino, con Romano Danielli, ma anche con Grazia Punginelli e Mattia Zecchi a Palazzo Malvezzi, il 4 dicembre scorso, ci riuniamo ancora una volta attorno al grande maestro per ascoltare la storia della sua vita.



Il 13 marzo 2024, alle ore 18.30, alla Libreria.Coop Ambasciatori di via degli Orefici (Bologna) verrà presentato al pubblico il libro Segreti e magie di Burattini e Burattinai bolognesi. A dialogare con l’autore Danielli ancora una volta l’attrice-burattinaia Grazia Punginelli, ma anche il professore Giampaolo Borghi e l’editore Paolo Emilio Persiani.



Un evento per raccontare una delle più antiche tradizioni di arte popolare legate alla città di Bologna, ma anche un momento insieme per entrare nella vita di uno dei massimi esperti e rappresentati del teatro dei burattini di scuola bolognese, che ha recentemente ricevuto la De.Co. da parte della Giunta comunale - e su proposta della Città metropolitana -, entrando di diritto tra le realtà riconosciute dal marchio di tipicità locale.



IL LIBRO



Il libro Segreti e magie di Burattini e Burattinai bolognesi, edito da Persiani Editore, fornisce informazioni storiche sull’arte del Teatro dei burattini, con l’intento di ricostruire la cornice in cui Danielli si è formato. Un excursus che parte da inizio ‘800 con il primo grande burattinaio bolognese Filippo Cuccoli, fino ad arrivare ai giorni nostri con le nuove promesse di tale professione.



Il volume è anche un’autobiografia in cui il burattinaio bolognese ripercorre i suoi primi ricordi, sullo sfondo difficile e precario della Seconda guerra mondiale fino al sorriso con il regalo del padre: il primo burattino di legno.



È così che avrà inizio la lunga storia di spettacoli e rappresentazioni di una tradizione popolare quasi perduta – tuttavia resistente – che l’Autore riesce a riproporre con le stesse emozioni del passato.



L'AUTORE



Romano Danielli, burattinaio, attore di prosa e regista bolognese, nel 1953 entra a far parte della compagnia diretta da Umberto Malaguti.



È stato invitato a rassegne nazionali ed estere, a New York, Kharkov, Barcellona e ha collaborato dal 1989 al 1994 con la RAI per la trasmissione La Banda dello Zecchino. Più volte insignito di importanti riconoscimenti, ha effettuato circa quattromila repliche di commedie con burattini.