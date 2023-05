Il Museo (ri)suona: in museo con i musicisti

Per Variazioni - le visite che non ti aspetti, visita sonata in museo con Domenico Cerasani (liuto e chitarra barocca), Erica Scherl (viella e violino barocco), Paolo Faldi (oboi e flauti barocchi).

La prima edizione di Variazioni termina con una delle esperienze più particolari: la cosiddetta visita sonata, il percorso guidato adatto a grandi e bambini in cui tre musicisti professionisti vi sveleranno i segreti della collezione di strumenti musicali del museo.

Dalla viella al violino, dai liuti alla chitarra barocca, dalla famiglia di flauti a becco all’oboe barocco: strumenti a fiato e a corda da vedere e ascoltare direttamente nelle sale in cui sono esposti.