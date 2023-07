"Il nome della rosa": in Piazza Maggiore l'anteprima del film restaurato

Mercoledì 19 luglio in piazza Maggiore, a partire dalle 21.45 si terrà la serata-evento di Sotto le stelle del cinema, il cartellone estivo della Cineteca di Bologna in Bologna Estate, con la visione in prima assoluta de Il nome della rosa dopo il restauro. Sarà il regista Jean-Jacques Annaud a presentare il restauro del film assieme ai familiari di Umberto Eco, Renate Ramge e Stefano Eco; Mario Andreose, presidente de La nave di Teseo; Pierre Olivier della francese TF1, promotrice del restauro; Simona Tondelli, prorettrice dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna; Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna e al sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Realizzato nel 1986, a sei anni di distanza dalla prima edizione Bompiani del romanzo nel 1980, Il nome della rosa vede Sean Connery nei panni di Guglielmo da Baskerville, mentre Christian Slater interpreta il ruolo del giovane allievo Adso da Melk.