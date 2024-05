"Il nuovo servo ": una storia vera? commedia originale, brillante e riflessiva

"Il Nuovo Servo",“una storia vera?” di Gabriele Morandi a teatro.



Incipit:

Perché egli ha considerato l'umiltà della sua serva:

sì, d'ora innanzi mi chiameran beata...

... tutte le generazioni.

Da “Magnificat” J. S. Bach



Sinossi:

La stretta relazione all’interno degli ambiti familiari può servire per addolcire l’umore, alleviare l’anima, ma a volte il prezzo da pagare è veramente molto alto, se non si sta attenti, tutto questo controllo può sfuggire di mano e ritorcersi contro.



Interpreti e Personaggi

Matteo Accogli - Professor Mildo

Tommaso Rivelli - Il nuovo Servo

Ornella Mirto - 1° Moglie Lodenzia

Isabella Magarò - 2° Moglie Visella

Barbara Vaccari - 3° Moglie/Serva Calissa

Mirela Barbat - 1° Serva Ulerte

Linda Occhipinti - 2° Serva Misarie

Veronica Schiaroli - Sorella Spilda

Ginetta Chirici - Madre Superiora Barovia

Susanna Cubelli - Sacerdotessa Raffila

Elena Caselli - Segretaria Pagerta



Regia di Gabriele Morandi



Tecnico di scena: Francesco Rinaldi

durata: 85 min.



evento a sostegno della associazione:

Solidarietà Familiare



