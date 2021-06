Il parco dei giochi dimenticati: il 5 giugno 2021 al giardino Otello Colli

Che ne è stato dei giochi di cortile?

E’ una domanda che in epoca di pandemia è tornata sempre più frequente fra un gruppo di cittadini attivi del quartiere Borgo Reno che mesi fa guardandosi negli occhi, ha compreso la necessità e l’urgenza di dedicarsi alla propria comunità, attivando azioni di scambio e relazione con iniziative di prossimità da sviluppare insieme alle famiglie, ai ragazzi e alle persone che hanno sofferto di più l’isolamento sociale di quest’ultimo anno.



Il 5 giugno dalle ore 16, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, al Giardino Comunale Otello Colli si mettono via tablet, telefoni e device per tornare a giocare come una volta, alla riscoperta della semplicità, della sostenibilità e dell’aria aperta: 14 giochi statici in legno, recuperati da materiali di riciclo e realizzati a mano da alcuni residenti e artigiani della zona Birra per essere tramandati ai nostri ragazzi, figli di un altro mondo, di un’altra generazione. Labirinti da tavolo, biliardi in stile olandese, giochi di re e servitori da colpire, torri da centrare con anelli di corda, noci da schiacciare e tris da comporre adisposizione gratuita di tutti.



Un museo ludico a cielo aperto da vivere e fruire, grazie anche a molti altri giochi dinamici ripescati dalla memoria dei nonni: rubabandiera, il gioco dell’oca a terra, le sedie musicali, 1.2.3 palla con calcio in rete e la divertentissima staffetta ad ostacoli.



Il divertimento continua alle ore 18: una caccia al tesoro con orienteering (posti limitati) permetterà di distribuirsi anche lungo il fiume Reno con mappa alla mano, alla ricerca di risposte, indovinelli e prove da superare, avendo in mente il tema della sostenibilità ambientale e della fruibilità delle aree verdi della zona.

Partecipazione alla caccia al tesoro gratuita ma con obbligo di prenotazione al tel. 353 414 5631, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.



Iniziativa realizzata grazie ad un patto di collaborazione con il Quartiere Borgo Panigale – Reno. Evento gratuito e aperto a tutti. I giochi si terranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid-19.

