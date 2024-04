"Il parco delle meraviglie": giochi e scoperte al Parco delle Acque Minerali di Imola

Un pomeriggio di gioco alla scoperta del grande e meraviglioso Parco delle Acque Minerali di Imola



In questo pomeriggio circondati dalla natura, facendo tanti giochi insieme, esploreremo il parco raccontando la sua storia che risale alla preistoria , quando gli uomini primitivi avevano proprio qui un villaggio!

Durante la visita a tutti saranno forniti i materiali di gioco e al termine ogni bambino andrà a casa con un ricordo della giornata!



I bambini partecipano accompagnati dai loro genitori che collaboreranno, come compagni, alle diverse attività. I giochi sono adatti dai 4 agli 11 anni

N.B. In caso di impossibilità a partecipare si prega di avvisare per permettere ad altri di prendere il vostro posto.



POSTI LIMITATI - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



PRENOTAZIONE:

bit.ly/parcodellemeraviglie



INFO:

info@towerstour.com



www.towerstour.com