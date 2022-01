Il pensiero che crea: rassegna gratuita per bambini (on-line e dal vivo)

Dal 21 gennaio 2022: 6°edizione gratuita di BimbòArte Bologna, la rassegna Kids & Family friendly. Da 6 anni Bimbòarte tiene vivo il legame con i bambini e le famiglie del territorio di Bologna e di Parma utilizzando l’arte come mezzo di sperimentazione e di espressione, personale e collettiva, di conoscenza di sé e di relazione.



“L’arte è l’espressione del pensiero più profondo nel modo più semplice”

Albert Einstein



Il focus di BimbòArte 2022 è dedicato al PENSIERO CHE CREA, un pensiero che non è discorsivo e fine a se stesso ma un pensiero profondo che, ispirandosi ad Einstein, origina l’arte e non solo. Il pensiero crea la nostra realtà ed è da qui che partiamo per creare nuove mappe di pensiero che ci aiutino a far fronte alle sfide di questo periodo.

Dal pensiero nel qui e ora derivano le azioni e si costruisce il nostro futuro, passando anche per le emozioni.



“Io penso, penso, penso, pensando sono uscito dalla felicità un milione di volte, e mai una volta che vi sia entrato.”

J.S.Foer



Lasciamo andare il pensiero che ci porta via e lo indirizziamo nel creare il nostro futuro, ascoltando e accogliendo le nostre sensazioni fisiche, le emozioni, riconoscendo i pensieri che vanno e vengono, ognuno di noi artefice del proprio momento presente e del futuro.



Le attività e i laboratori sono costruiti per allenare l’attenzione, conoscere la mente, esplorare il proprio potenziale creativo, l’ascolto del proprio corpo, riconnettersi con la natura attraverso le arti figurative e non.



PER LE FAMIGLIE



Venerdì 21 gennaio ore 17.30

DALLE PAROLE ALL’OPERA - online

Con Noemi Bermani Spazio Bradipo

Durata: 45 minuti

Età: 3-7 anni

Dove: Online su Zoom

Partecipanti: 10

La partecipazione all’attività è subordinata all’acquisto presso laFeltrinelli Librerie di piazza Ravegnana a Bologna del libro “Il gufo che aveva paura del buio” (formato tascabile 9,00 euro o formato cartonato 12,90 euro, sconto 5% per i partecipanti, fino a esaurimento scorte). Il costo del libro è a carico del partecipante.

Accesso su prenotazione telefonando al 335 7231625 solo previo acquisto del libro presso laFeltrinelli di Piazza Ravegnana, Bologna.

Non è consentito in nessun modo registrare le attività per la sicurezza dei bambin*o scattare foto di gruppo.



Sabato 22 gennaio ore 10.30

LA STRADA DELL’AMICIZIA - online

Laboratorio Montessori e neuroscienze

Crea la tua strada dando forma alle tue azioni in modo positivo in armonia con l’ambiente e con gli altri.

realizzato da Cristina Venturi, Associazione Montessori Bologna

Età: 3-6 anni

Dove: su ZOOM

Durata: 45 minuti

Partecipanti: 10

I più piccoli meglio se accompagnati dai genitori durante l’attività.

Con la collaborazione del Centro Medico Specialistico Bolognese, via Ludovico Berti 9/11 Bologna

Accesso gratuito su prenotazione su eventbrite o telefonando al 335 7231625.

I posti sono limitati max 10 bambini. Gli incontri sono a numero limitato e chiuso, solo su prenotazione.



Sabato 22 gennaio ore 10.30

CACCIA D’INVERNO -I tesori Naturalistici IN PRESENZA

Cooperativa Madreselva

Età: 5-12 anni

Dove: Giardini Margherita Bologna

Partecipanti: max 8 bambini accompagnati da 1 genitore

Accesso gratuito su prenotazione al 335 7231625. A seguito delle nuove disposizioni normative, per partecipare in presenza, per ogni adulto e maggiore di 12 anni è necessaria la presentazione di certificazione verde COVID rafforzata (da guarigione o vaccinazione) valida e funzionante al momento dell’attività. E’ richiesto altresì l’uso della mascherina per gli over 6 anni per tutta la durata dell’attività e il rispetto delle normative di legge in vigore. Non è possibile partecipare in caso di sintomatologia respiratoria o influenzale riconducibile al COVID 19.



Sabato 22 gennaio ore 15.30

MINDFUL MAMMA IN PRESENZA

Segui il respiro per una gravidanza consapevole

Per mamme in gravidanza

Durata: 45 minuti

Dove: mammamamma Bologna, via Giorgio Ercolani 12, Bologna

Massimo 7 mamme.

Accesso gratuito su prenotazione al 335 7231625. A seguito delle nuove disposizioni normative, per partecipare in presenza è necessaria la presentazione di certificazione verde COVID rafforzata (da guarigione o vaccinazione) valida e funzionante al momento dell’attività, il rispetto del distanziamento indicato dalla legge e l’uso di mascherina FPP2. Non è possibile partecipare in caso di sintomatologia respiratoria o influenzale riconducibile al COVID 19.



Sabato 22 gennaio ore 17.00

SCATOLA CREATIVA CON KIT* ONLINE

con Noemi Bermani di Spazio Bradipo

Età: 4-7 anni

Durata: 45 minuti

Dove: su ZOOM

*DA RITIRARE ALLA CITTA’ DEL SOLE di Bologna su prenotazione

Accesso gratuito su prenotazione al 335 7231625.

Attendete la conferma con l’invio del link ZOOM e l’indicazione su dove ritirare il KIT in uno dei 2 negozi Città del Sole: strada Maggiore 17/h o Via San Felice 81/b negli orari di apertura..

I Posti sono limitati max 7 partecipanti.

Gli incontri sono a numero limitato e chiuso, solo su prenotazione e su piattaforma protetta.



Domenica 23 gennaio ore 10.30 ONLINE

Impara un linguaggio. Parla con la musica

a cura di Music Together

Età: 0-5 anni

Durata: 45 minuti

Dove: piattaforma zoom

Max 10 bambini

Per partecipare telefonare al 3357231625.



Domenica 23 gennaio ore 11.00

Esplorazioni artistiche della natura

con ALESSANDRO BONI di Albonia

Dove: Giardini Margherita

Età: 4-10 anni Bambini accompagnati dai genitori.

Durata:50 minuti

Accesso gratuito su prenotazione al 335 7231625. A seguito delle nuove disposizioni normative, per partecipare in presenza, per ogni adulto e maggiore di 12 anni è necessaria la presentazione di certificazione verde COVID rafforzata (da guarigione o vaccinazione) valida e funzionante al momento dell’attività. E’ richiesto altresì l’uso della mascherina per gli over 6 anni per tutta la durata dell’attività e il rispetto delle normative di legge in vigore. Non è possibile partecipare in caso di sintomatologia respiratoria o influenzale riconducibile al COVID 19.



Domenica 10 aprile 2022 data da confermare IN PRESENZA



CACCIA AL DETTAGLIO AL MUSEO

con Marco Tagliavini di Bimbòarte in collaborazione con la didattica in collaborazione con la didattica dei Musei Civici d'Arte Antica

Durata: 45 minuti

Dove: Museo Davia Bargellini, strada Maggiore 44, Bologna

Età: 6-10 anni

Max 7 bambini accompagnati da 7 genitori

Rispetto delle normative vigenti per la prevenzione del COVID 19 in vigore alla data del laboratorio.



Domenica 30 gennaio ore 11.00 IN PRESENZA

LIBRI SENSIBILI

organizzato dal Dipartimento educativo del MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Durata: 45 minuti

Dove: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Età: 4-6 anni

Max 10 bambini

Dove: MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna - dipartimento Educativo

via Don Minzoni 14, Bologna

Costo: l’attività è gratuita.

Prenotazione: obbligatoria e valida solo via mail all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it da effettuare entro le h 13.00 di venerdì 28 gennaio.

Obbligo mascherina ffp2 per bambini sopra i 6 anni e per i genitori e di Green Pass rafforzato valido e funzionante al momento dell’ingresso con relativo documento.



PRENOTAZIONI

Accesso gratuito su prenotazione tel. al 335 723 1625. Solo per il Mambo prenotare direttamente al Museo all’indirizzo mamboedu@comune.bologna.it

Per partecipare agli eventi di BimbòArte è necessario l’uso della mascherina FPP2 per gli adulti e i maggiori di 6 anni nei luoghi chiusi e mascherine chirurgiche o FPP2 all’aperto per i maggiori di 6 anni. Per gli adulti accompagnatori è richiesta la presentazione di certificazione verde COVID19 rafforzata valida al momento dell’attività insieme all’esibizione di un documento di identità in corso di validità. Purtroppo se il certificato non funziona al momento dell’attività per questioni legate alla tecnologia o contingenti non sarà possibile partecipare. E’ richiesto il rispetto della normativa vigente per la prevenzione della diffusione del COVID19 in vigore al momento della data dell’attività. In caso di sintomi respiratori o influenzali non è possibile partecipare.



Gli eventi per le scuole su www.bimboarte.it





Si ringraziano per la collaborazione: MAMbo e Musei Civici di Arte Antica di Bologna