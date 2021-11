Il peso delle apparenze, perché la prima impressione è quella che conta

Comunicare sé stessi in modo corretto è un passo fondamentale da compiere quando ci si relaziona con gli altri e la “prima impressione” è determinante nello stabilire l’evolversi di ogni rapporto interpersonale.

Ma quanto è importante conoscere e padroneggiare le componenti che entrano in gioco nel primo incontro?

In questo conferenza, Lara Ventisette e Stefano Bartoli, ti racconteremo quali sono meccanismi psicologici che stanno dietro a un sorriso o a una stretta di mano, e che riguardano chi sorride e tende la mano così come chi osserva il sorriso, o la mano la stringe.

Ti parleranno di come sia possibile “guidare” l’incontro, controllando il tono di voce, la mimica facciale,

il portamento, l’abbigliamento.

Del resto, solo attraverso una comunicazione empatica possiamo imparare a gestire il racconto che inviamo al mondo, anziché subirlo, strutturandolo in funzione delle situazioni, degli interlocutori e dei nostri obiettivi.



Ti aspettiamo venerdì 26 novembre alle 20,30 all’interno della meravigliosa Biblioteca della Basilica di San Domenico, a Bologna.