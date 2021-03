Il primo concerto in un'aula universitaria digitale occupata

La didattica a distanza non blocca le idee e la fantasia degli universitari, ormai stanchi di essere segregati e di non poter più interagire come una volta.



Da qualche giorno alcuni studenti dell'Ateneo di Bologna hanno deciso di riprendersi goliardicamente i propri spazi, seppur in modo virtuale.



Dopo la fine dell'interessante corso di Teorie e tecniche dei nuovi media tenuto dalla Professoressa Paola Brembilla, gli studenti hanno "occupato" l'aula virtuale per continuare a confrontarsi sui temi del corso.



Gli stessi hanno deciso di terminare questa occupazione con un concerto privato all'interno dell'aula virtuale.

Partecipare al concerto è possibile solo possedendo il link dell'aula (che può esservi fornito ovviamente dagli studenti).



Il concerto si terrà il primo aprile dalle 22:00:

In apertura per scaldare e animare la folla di studenti, Fabrizio Covella e Natan Ladisa.

Fulcro della serata sarà il rapper salentino Flavio Zen, trasferitosi a Bologna da pochi anni.

Il concerto organizzato dagli studenti del corso della professoressa Brembilla è aperto a tutti ad accesso gratuito, previa possesso del link.

Siamo sicuri che non si tratti di uno scherzo nonostante la data, sperando si possa tornare al più presto a sentire buona musica dal vivo.



Per ulteriori informazioni è possibile conttatare su instagram @tiziano_bruno