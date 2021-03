Giornata Internazionale della Donna Incontro WFWP su “Donne, diplomazia internazionale e pace”

“Il ruolo delle donne nella diplomazia internazionale: costruire una pace duratura” è il tema dell’incontro che si terrà giovedì 11 marzo alle ore 17:00 in modalità webinar.

L’evento è organizzato dalla “Federazione delle donne per la pace nel mondo” (WFWP-Italia) in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e con EcodaiPalazzi.it.

Interverranno all’incontro Carlo Corazza, Capo Ufficio Parlamento europeo in Italia; Gemma Guerrini, Presidente della Commissione Pari Opportunità di Roma Capitale; l’On. Emanuela C. Del Re, già Vice-Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale; Elisabetta Nistri, Presidente WFWP Italia; S.E. Sig.ra Rajae Naji El Mekkaoui, Ambasciatore del Regno del Marocco presso la Santa Sede; Marino D’Amore, Docente Università Niccolò Cusano di Roma; Christelle Ollandet, Assistente dell’Ambasciatore del Congo Brazaville; Antonio Stango, Presidente Federazione Italiana Diritti Umani; Maria Pia Turiello, Docente Università Internazionale ONU di Roma; moderatrice Maria Gabriella Mieli, Vice-presidente WFWP-Italia.

Con questa iniziativa la WFWP si propone di celebrare la “Giornata Internazionale della Donna” promossa dalle Nazioni Unite a partire dal 1975. L’incontro vuole mettere in luce il prezioso contributo dato dalle donne nell’attività diplomatica internazionale e l’apporto che potranno offrire in futuro per la realizzazione di un mondo pacificato. Particolare attenzione sarà dedicata a evidenziare le buone pratiche e le corrette norme di comportamento della diplomazia per la costruzione della pace.

A tale scopo la WFWP è impegnata nel promuovere la collaborazione armoniosa tra uomo e donna, nonché la valorizzazione dei talenti femminili e della capacità di leadership delle donne. Il tutto finalizzato allo sviluppo di una società pacifica, fondata sulla prosperità comune e sul riconoscimento di valori condivisi.

Per Elisabetta Nistri “L’evento sarà particolarmente significativo per la presenza di illustri relatori e una grande opportunità di arricchimento. Si propone di dare un contributo alla risoluzione di quelle situazioni conflittuali che ci impediscono di vivere la pace nel senso più pieno della parola”.

La responsabile ha voluto riassumere lo spirito della Federazione con le parole della fondatrice, la dottoressa Hak Ja Han Moon: “ Nel ventunesimo secolo le donne devono assumere un ruolo storico importante, collaborando assieme all’uomo per la costruzione di un mondo di pace”.

La WFWP è stata fondata nel 1992. Si propone di promuovere la cultura della pace; l’integrazione culturale; il sostegno delle popolazioni in via di sviluppo; la tutela dei diritti umani, in particolare delle donne. E’ inoltre impegnata a favorire la piena realizzazione delle legittime aspirazioni dell’universo femminile, per una pace duratura a livello individuale, famigliare e sociale.

La WFWP è un’ONG con status consultivo generale presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e in associazione con il Dipartimento dell’Informazione pubblica. La sezione italiana ha aderito alla piattaforma “insieme-per.eu” un sito che raccoglie eventi a tema europeo, ma soprattutto una community di persone interessate a promuovere la democrazia e ad avere voce nella costruzione del futuro dell’UE.

Per partecipare è necessario registrarsi a questo link: https://bit.ly/2NpRuMY