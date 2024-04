Rachel Z feat. Omar Hakim al Bravo Caffè

Giovedì 11 aprile il trio spaziale di Rachel Z feat. Omar Hakim in scena al Bravo Caffè. Rachel Z è stata la tastierista di Peter Gabriel, Wayne Shorter, Stanley Clarke, Marcus Miller, Al Di Meola e degli Steps Ahead. Omar Hakim si è affermato come batterista dei leggendari Weather Report e ha lavorato con artisti del calibro di Sting, Herbie Hancock, Dire Straits, Chaka Khan, Mariah Carey, Madonna, Lionel Richie, Bruce Springsteen, David Bowie, Mick Jagger, Chic, Michael Jackson, Bryan Ferry, Marcus Miller, Bobby McFerrin, Daft Punk e Foo Fighters. In Italia con Pino Daniele (in coppia proprio con Rachel Z) e Jovanotti.



Per info costi e prenotazioni: 051-266112