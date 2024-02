Un puzzle di memorie che richiama le forme del Belcanto: a Bologna va in scena Il Trovatore di Giuseppe Verdi

Dai 40 a 150 euro per la Prima; dai 25 a 110 euro per le repliche. Ridotto studenti 10 euro 21 e 23 febbraio.

Prosegue la grande stagione d'opera 2024 in uno dei teatri più suggestivi di Bologna con un'intrigante storia che racconta vissuti con prospettive diverse per comprendere i mondi caratterizzati dalle mille sfumature di chi li vive: imperdibile nel cuore della città uno spettacolo all'insegna della musica e dell'arte senza tempo con un cast di talenti d'eccezione: in città va in scena Il Trovatore di Giuseppe Verdi.

Il Trovatore al Teatro Comunale di Bologna

Lo spettacolo si terrà da domenica 18 a domenica 25 febbraio 2024 presso il Teatro Nouveau - Teatro Comunale di Bologna (nuova sede in piazza della Costituzione, 4). L'opera verrà raccontata in cinque straordinari appuntamenti in cui i diversi protagonisti si mostreranno al grande pubblico in un vero e proprio puzzle di memorie che mescola nobili e reietti.

In scena, ne Il Trovatore non succede quasi nulla. Però ciascuno racconta una storia, la stessa, da diversi punti di vista. C’è Ferrando, che narra di un bimbo mezzo carbonizzato per la vendetta di una giovane zingara, forse una strega. C’è Azucena, che ricorda il rogo della madre, la missione di vendetta, l’amore per il figlio adottivo. C’è Leonora che rievoca il torneo in cui ha conosciuto un misterioso e affascinante cavaliere trovatore. C’è Manrico che descrive il duello e la “strana pietà” per il rivale in amore e in politica.

Una storia complessa da raccontare, caratterizzata da alti sentimenti, superstizione e violenza. Il buffone gobbo Rigoletto (1851), la prostituta Violetta (1853/4), nel 1853 la zingara Azucena, compongono un trittico di eroi verdiani “diversi” ed emarginati; come tale musicalmente si esprime, in un’opera che, quale perpetuo racconto, più delle sue sorelle della Trilogia popolare, si richiama alle forme del Belcanto.

Il cast

Direttore dello spettacolo Renato Palumbo, regia di Davide Livermore, maestro del coro Gea Garatti Ansini. Nuova Produzione del Teatro Comunale di Bologna con Teatro Regio di Parma. Orchestra, coro e tecnici del Teatro Comunale di Bologna. Presenting partner Alfasigma.

Personaggi e interpreti:

Conte di Luna - Lucas Meanchem (18, 20, 23, 25 febbraio); Angelo Veccia (21 febbraio);

Leonora - Marta Torbidoni (18, 20, 23, 25 febbraio); Federica Vitali (21 febbraio);

Azucena - Chiara Mogini (18, 20, 23, 25 febbraio); Cristina Melis (21 febbraio);

Manrico - Roberto Aronica (18, 20, 23, 25 febbraio); Zizaho Guo (21 febbraio);

Ferrando - Gianluca Buratto;

Ines - Benedetta Mazzetto;

Ruiz - Cristiano Olivieri.

Informazioni utili

Di seguito le date e gli orari degli spettacoli:

domenica 18 febbraio alle ore 18.00 - Turno Prime;

martedì 20 febbraio alle ore 20.00 - Turno Sera;

mercoledì 21 febbraio alle ore 18.00 - Turno Pomeriggio 1/Opera Next;

venerdì 23 febbraio alle ore 18.00 - Turno Pomeriggio 2;

domenica 25 febbraio alle ore 16.00 - Turno Domenica.

I biglietti hanno un costo che va dai 40 a 150 euro per la Prima dello spettacolo; dai 25 a 110 euro per le repliche. Ridotto di 10 euro per gli studenti Unibo, Accademia di Belle Arti di Bologna, Conservatorio di Musica “G. B. Martini” per gli spettacoli di mercoledì 21 e venerdì 23 febbraio.

Per maggiori informazioni: Il Trovatore - pagina Facebook Teatro Comunale di Bologna.