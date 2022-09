Da giovedì 22 settembre a domenica 8 gennaio al Mast apre la mostra "IMAGE CAPITAL": la fotografia come tecnologia dell'informazione.

Fondazione MAST presenta la mostra IMAGE CAPITAL, curata da Francesco Zanot, un progetto visivo e di ricerca che racconta una storia della fotografia diversa: quella dei suoi innumerevoli utilizzi pratici, del suo elevato valore scientifico e della sua funzione come tecnologia dell’informazione.

Il fotografo Armin Linke e la storica della fotografia Estelle Blaschke, ricercatrice dell’Università di Basilea, esplorano attraverso immagini, testi e altri materiali le diverse modalità attraverso cui la fotografia viene utilizzata all’interno di differenti tipologie di processi di produzione, in particolare in ambito scientifico, culturale e industriale: grazie alla fotografia, infatti, i sistemi di comunicazione e di accesso alle informazioni sono migliorati esponenzialmente fino a consentire lo sviluppo delle industrie globali e di vasti apparati governativi. Le immagini diventano una vera e propria forma di capitale.

La mostra, risultato di oltre quattro anni di lavoro, comprende una vasta selezione di interviste, video, immagini d’archivio, pubblicazioni e altri oggetti originali. Nonostante la loro diversità, tutti questi materiali sono disposti negli spazi espositivi del MAST su uno stesso piano, senza gerarchie né priorità, con l’obiettivo di offrire ai visitatori una narrazione/esperienza tanto immersiva quanto stratificata.

Il percorso è suddiviso in sei sezioni che si snodano negli spazi espositivi della MAST.Photogallery e del Foyer.

MAST.PHOTOGALLERY

MEMORY: sulla capacità delle fotografie di raccogliere e immagazzinare informazioni.

A partire dall’idea di riproducibilità meccanica, viene qui investigata l’intrinseca natura della fotografia come strumento di registrazione, le cui potenzialità si esprimono a livelli sempre più alti con l’avvento della tecnologia digitale.

ACCESS: sulle modalità di archiviazione, reperimento e indicizzazione delle immagini.

L’associazione tra fotografia e testo è alla base del successo di questo medium come tecnologia dell’informazione. I metadati non sono utili soltanto per organizzare le immagini in sistemi ordinati, ma anche per poterle ritrovare e utilizzare.

PROTECTION: sulle strategie per la conservazione a lungo termine delle immagini e delle informazioni che contengono.

Se le immagini possono essere considerate come depositi di informazioni potenzialmente deteriorabili, a loro volta devono essere protette per non venire disperse. Qui si investigano le strategie per la protezione delle immagini, dagli archivi, che possono arrivare a dimensioni monumentali, ai sistemi di back-up.

FOYER

MINING: sull’analisi delle immagini e il loro utilizzo nelle tecnologie per il riconoscimento automatico.

Questa sezione è dedicata a questi processi e alla conseguente possibilità di utilizzare grandi quantità di immagini simili per lo sviluppo di tecnologie di riconoscimento automatico, le cui applicazioni sono oggi fondamentali, particolarmente nei settori dell’industria e della sicurezza.

IMAGING: sulla fotografia come sistema di visualizzazione della realtà o di un suo progetto.

La fotografia viene qui osservata come sistema di visualizzazione, a partire dalla sua capacità di andare oltre i limiti dell’occhio umano fino al suo utilizzo per lo sviluppo di tecniche di rendering e modellazione digitale. Dopo essere stata a lungo considerata una prova di realtà, la fotografia costituisce in questo senso la base di partenza da cui la realtà viene progettata e costruita.

CURRENCY: sul valore delle immagini.

Dall’associazione tra fotografia e valuta al capitalismo informatico, qui si osservano i processi di attribuzione di valore alle immagini, oggi legati particolarmente alla capacità di accumularne grandi quantità e, soprattutto, di associare ad ognuna ampi set di informazioni.

IMAGE CAPITAL è la risultanza della collaborazione internazionale tra la Fondazione MAST di Bologna, il Museum Folkwang di Essen, il Centre Pompidou di Parigi e la Deutsche Börse Photography Foundation di Francoforte/Eschborn.