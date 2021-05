"Imboscata": percorso naturalistico con incursioni artistiche sulle sponde del fiume Idice

Imboscata: il 30 maggio 2021 un percorso naturalistico con incursioni artistiche sulle sponde del fiume Idice

A San Lazzaro di Savena – Parco Fluviale del Molino Grande (dalle ore 15 alle ore 20)

Un’iniziativa culturale, artistica ed ambientale all’aria aperta, già sperimentata con successo a Castenaso e San Lazzaro di Savena nell’estate 2020. Musicisti, giocolieri, narratori, danzatori, poeti, acrobati, pittori, visionari nascosti tra alberi, cespugli e lungo il fiume Idice, dislocati in maniera diffusa e distanziata lungo il percorso di 8 km, interagiscono con l’ambiente che li ospita, animando un’insolita

passeggiata tra natura arte e cultura, mescolate in un unico paesaggio da attraversare, in un unico quadro da scoprire.

Un trekking naturalistico con incursioni artistiche. Un’Imboscata! Per stupire e sorprendere con la bellezza dell’arte e della natura.

In caso di maltempo il 30 maggio, l’iniziativa sarà rinviata. Aggiornamenti sulla pagina fb del Comune di san Lazzaro di Savena.

L’ itinerario

Il percorso ad anello di domenica 30 maggio attraversa l’Oasi Fluviale del Molino Grande; il sentiero è lungo circa 7,5 km e costeggia il fiume Idice (salvo un piccolo tratto di strada sterrata), è praticamente pianeggiante o con lievi dislivelli. L’anello, si percorre a piedi in senso orario mantenendo il fiume sempre a destra del cammino. A passo “allegro” si percorre in 2,5 h di cammino; con “andamento lento” o “allegro ma non troppo”, soffermandosi a godere del paesaggio, della flora particolarmente rigogliosa in questa stagione, del fiume con le sue insenature, della musica e delle sorprese artistiche, l'itinerario può durare anche 3-4 ore a seconda del passo di marcia e dei tempi di riposo. Il percorso è adatto anche a partecipanti non allenati e nell’edizione 2020 hanno partecipato anche moltissimi bambini. Sarà disponibile una mappa in gpx visualizzabile direttamente dal telefono su google map.

Modalità di partecipazione

La partecipazione è gratuita e senza obbligo di prenotazione, all'interno della fascia oraria 15 - 20 , in cui è prevista l’animazione artistica, ogni persona, famiglia o gruppo di congiunti è libero di percorrere autonomamente il sentiero. Non c'è un orario di partenza o gruppi organizzati: gli artisti sono collocati in maniera distanziata lungo il percorso per evitare concentrazioni di pubblico e si esibiscono in brevi performance di vario genere integrate al contesto naturale.

La lunghezza del percorso, l’arco temporale ampio, il fatto di essere interamente all’aria aperta, senza gruppi o comitive...tutto è finalizzato ad evitare assembramenti.

Nell'accesso principale di Ca’ de Mandorli, dove c'è un ampio parcheggio, e negli accessi secondari di Castel dei Britti, di via Pedagna e di via Montebello, sono presenti dei punti diraccolta dati dei partecipanti per il tracciamento con una regolamentazione degli accessi in modo ordinato e scaglionato sempre allo scopo di evitare assembramenti lungo il cammino, il che potrà comportare brevi tempi di attesa. Lungo il percorso è prevista la presenza di steward integrati con il contesto (“folletti” e GEV) a garanzia della normativa anti-Covid. L’itinerario va percorso in senso orario mantenendo il fiume sulla destra, seguendo il tracciato gpx visibile dal telefono su google map o la segnaletica presente sul percorso con le frecce che indicano il senso di marcia.

E’ obbligatorio indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro durante tutto il percorso. I bambini vanno sempre opportunamente vigilati: siamo sulle rive del fiume e alcuni tratti sono su strada carrabile. Si consigliano scarpe da trekking solo in caso sia piovuto nei giorni precedenti; altrimenti sono sufficiente le scarpe da ginnastica e una borraccia con l'acqua necessaria.

Come arrivare

TRENO + BICI

L'acccesso di Cà de Mandorli può essere raggiunto anche in treno + bicicletta sulla linea

Bologna – Rimini o in bicicletta da Bologna percorrendo la ciclabile che collega Bologna a

San Lazzaro.

IN AUTO

È disponibile un ampio parcheggio presso Ca’ de Mandorli.