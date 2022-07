Indirizzo non disponibile

Negozi aperti, mercatini, mostre, musica, giochi, eventi, animazioni… E' l'atmosfera inconfondibile di Imola di mercoledì. Un appuntamento irrinunciabile per chi vuole vivere in maniera insolita e in totale relax la città nel suo Centro: facendo shopping, curiosando fra mercatini, scoprendo con visite guidate luoghi insoliti e spettacolari, ascoltando musica, assaggiando specialità, giocando, e… tanto altro.

Mercoledì 22 e 29 giugno + mercoledì 6 e 13 luglio 2022, dalle ore 20.30