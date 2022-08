Imola in Musica 2022: concerti, spettacoli e musicisti di strada

Da giovedì 1 settembre a domenica 4 settembre torna Imola in Musica. Il festival musicale organizzato dal

Comune di Imola che offre un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito.

Come da tradizione tutto il centro storico si accenderà di concerti, spettacoli e musicisti di strada.

Gli appuntamenti tradizionali

Tra i ritorni più attesi c’è senz’altro la settima edizione del Concerto all’alba: in anteprima nella giornata di domenica 28 agosto presso il parco Tozzoni si esibirà in concerto il pianista imolese Gian Marco Verdone (ore 6) con Tempio sonoro - viaggio tra i grandi successi della film music. Segue nella giornata di giovedì 1 settembre il tradizionale appuntamento con i Canterini e Danzerini Romagnoli che si esibiranno alla Rocca Sforzesca con lo spettacolo E vien la sera, canterini e cante di Romagna (ore 21). Sempre nella stessa serata si terrà nel Verziere delle Monache un concerto della Banda Città di Imola (Filarmonica imolese) con 200 anni al servizio della città (si ripete il 2 settembre). In piazza Gramsci, alle ore 21 del 1 settembre, ritorna la Imola Big Band con lo show Play different music live.

Altro appuntamento tradizionale è quello con la finale del contest per band emergenti Gocce di musica per la solidarietà, giunto alla quattordicesima edizione e previsto per domenica 4 settembre (piazza Gramsci, ore 21). Nella stessa giornata, alle ore 17.30, torna Il Grillo D’oro a Imola in Musica - Galattica, uno spettacolo per tutti i bambini con primo raduno dei cori della Galassia dell’Antoniano, a cura di Associazione Il Grillo d’Oro, che si svolgerà all’interno della Rocca Sforzesca.

Le novità del 2022 e i principali concerti

Un appuntamento nuovo di questa edizione è quello con i Colchester Strings, musicisti provenienti dalla cittadina inglese di Colchester, gemellata con Imola dal 1997, che si esibiranno presso la Nuova Scuola di musica Vassura Baroncini nelle sere del 2 e 3 settembre (ore 21).

Webradio - L’edizione 2022 di Imola in musica sarà documentata da Cav’on air, la webradio del Centro giovanile Ca’ Vaina. Una redazione di ragazzi tra i 18 e i 25 anni si propone di costituire una troupe audio-video per realizzare interviste audio (dirette radio o podcast) e video agli ospiti che si esibiranno nei palchi e nel centro di Imola o presso Ca’ Vaina, reportage fra il pubblico e molto altro. I podcast audio saranno disponibili su spotify, le dirette radiofoniche e video sul canale youtube della radio e su twitch.

Un altro progetto interessante è quello della mostra diffusa curata dal collettivo di giornalisti Fada e dal Centro giovanile Ca’ Vaina, intitolata Fada: storie e suoni. 10 luoghi del centro storico, 10 fotografie nelle strade della città che riportano con sguardo attento a fenomeni complessi che spesso si intersecano - la crisi climatica, la migrazione, l’energia, la desertificazione, l’inquinamento, il nazionalismo, la radicalizzazione, il conflitto. Le immagini saranno installate nei seguenti luoghi della città: Centro giovanile Ca’ Vaina, viale Rivalta (adiacenze Rocca), Porta Montanara, piazzetta dell’Ulivo (corte Baracani), piazza Caduti per la Libertà (Infopoint), bar Bacchilega, vicolo Troni, via Appia 6, piazza Medaglie d’oro, piazzetta San Francesco.