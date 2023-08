"Imola in musica": il debutto e gli eventi dal 27 al 30 agosto

Manca poco al debutto della ventisettesima edizione di Imola in musica, il festival musicale organizzato dal Comune di Imola che offrirà un ricco programma di eventi, tutti a ingresso gratuito, e che andrà a concludere la serie di grandi concerti inseriti nel cartellone di The Sound of Imola.

La festa musicale avrà inizio già nelle giornate del 27, 28, 29 e 30 agosto, quando si svolgeranno una serie di eventi che faranno da apripista alle quattro giornate clou del festival, da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre.

Come da tradizione, sarà il Concerto all’alba nel prato centrale di Parco Tozzoni a inaugurare la nuova edizione di Imola in musica, alle ore 6 di domenica 27 agosto.

A segnare il passaggio dalla notte al giorno le note al pianoforte di Pietro Beltrani, affermato pianista imolese che si esibirà in un concerto dedicato alla film music intitolato Sunrise Piano Solo. Il repertorio abbraccerà il meglio delle colonne sonore che hanno incantato intere generazioni di spettatori. Il concerto si svolgerà nel prato centrale alto di Parco Tozzoni, con accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita e ampio parcheggio in via Montericco. Il parcheggio presso la pista degli automodelli (accesso da via Suore) sarà invece riservato agli spettatori con disabilità. In caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Tutti gli altri eventi dal 27 al 30 agosto

Fra gli eventi che aprono il festival spicca la prima serata della rassegna musica, musiche, un percorso nello straordinario mondo delle tante espressioni musicali provenienti da diversi continenti, realizzato in collaborazione con il Centro Giovanile Ca’ Vaina. A guidare il pubblico in questo viaggio musicale di 4 giorni sarà il giornalista, musicologo e conduttore radiofonico di Rai Radio3, Marco Boccitto. Il primo appuntamento della rassegna si svolge proprio a Ca’ Vaina mercoledì 30 agosto con il titolo Madre Africa e i suoi figli ribelli e comprenderà – a partire dalle ore 18.30 – esibizioni del coro Trama di Terre, Dj Set e Podcast Live con Marco Boccitto, e il concerto Are you strong? di Marco Zanotti e Jabel Kanuteh.

Sempre nella giornata del 30 agosto (ore 18) presso il Ridotto del Teatro Stignani si terrà la presentazione Imola: Storie, Motori e Musica raccontati dalla Guida di Repubblica, un dialogo con alcune delle voci che hanno trovato spazio nella Guida di Repubblica dedicata a Imola, a cui parteciperanno il sindaco di Imola, Marco Panieri, e il Direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa.

Da segnalare, inoltre, la presentazione del libro di Nicola Randone Together we stand, divided we fall (Arcana, 2023), dedicato all’opera dei Pink Floyd The Wall, che si svolgerà presso la Biblioteca Comunale nella giornata di martedì 29 agosto (ore 20.30). Per i più piccoli, sempre nella stessa giornata, è in programma presso la Nuova scuola di musica Vassura-Baroncini un Open Day per presentare ai piccolissimi (da 1 a 6 anni) le attività dei corsi Giochi in musica con mamma e papà, Primi passi e Prime note (prenotazione obbligatoria al numero 0542 602470).

Aperitivo esclusivo sulla terrazza del teatro

La terrazza del Teatro Stignani sarà eccezionalmente aperta e trasformata in bar esclusivo sui tetti della città: da domenica 27 a mercoledì 30 agosto, dalle ore 18 alle 24 – grazie alla collaborazione con due sponsor della manifestazione, Cafè del Grillo e DrinNk – ?si potrà prendere un aperitivo con vista godendo di uno scorcio inedito sul centro storico, aspettando i concerti di Imola in musica.

Di seguito il programma sintetico con tutti gli eventi dal 27 al 30 agosto:

domenica 27 agosto

Parco Tozzoni (prato centrale in alto) – ore 6

Concerto all’alba

Pietro Beltrani - Sunrise Piano Solo

concerto per pianoforte sui classici della film music; in caso di maltempo il concerto sarà annullato.

Accesso pedonale dal Chiosco Dolce Vita, ampio parcheggio in via Montericco

PARCHEGGIO PISTA AUTOMODELLI RISERVATO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ

a cura di Nuova Scuola di Musica Vassura Baroncini

Le vie dell’Estro

ore 11 - Storie di Mariele - nel 60° anniversario dello Zecchino d’Oro, canzoni e racconti per bimbi

a cura della Compagnia degli Artisti Molesti

ore 18 - Bantone Wine Tour - apericena e degustazione vini con accompagnamento musicale di Bantone Wine Tour & Monster Fire

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

Giardino “Ex Circoli” - ore 18

Imola in musica Summer Fest

ore 18 - djset e apertivo

ore 21 - Hiraeth in concerto

a cura di Cbweed e OnStage

Café Porteño – ore 20

LIVE MUSIC cocktails e musica dal vivo

Dj Kea e Keacrew in concerto

a cura di Cafè Porteño

San Prospero – Centro Sociale – ore 21

Cinema in Tour: il cinema e le sue musiche

Get on Up – La storia di James Brown

regia di Tate Taylor – USA, 2014, Biografico/Drammatico

proiezione gratuita, ingresso libero

a cura di Servizio Attività Culturali

lunedì 28 agosto

Le vie dell’Estro

ore 17 - Baroni rampanti e altre storie… - lettura teatrale per ragazzi sui più celebri testi di Calvino

a cura della Compagnia degli Artisti Molesti

ore 18 - L’ospite, il vento del disgelo - spettacolo teatrale e musicale col Gruppo Teatrale Kairòs

ore 21 - Germano Bonaveri in concerto - poesia e canzone d’autore per chitarra e voce

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee, Bottega d’arte sociale, Compagnia Exit

Giardino “Ex Circoli” - ore 18

Imola in musica Summer Fest

ore 18 - djset e apertivo

ore 21 - Slow Down Robin in concerto

a cura di Cbweed e OnStage

Ci.Bo’ - ore 20

Mancaniello-Petrillo Duo

tributo a Guinga e altri compositori brasiliani

a cura di Ci-Bo’

Centro Giovanile Ca’ Vaina - ore 21

Musica in pantofole in concerto

collettivo musicale basato sull'improvvisazione, che amalgama suoni africani, musica reggae e funk per dare vita a un inedito groove in grado di fare muovere ogni essere vivente

a cura di Centro giovanile Ca’ Vaina

Chiosco Dolce Vita - ore 22

Serate Medievali

Folk Notes in concerto

con allestimenti, abiti e cena a tema medievale

a cura di Chiosco Dolce Vita

martedì 29 agosto

Nuova scuola di musica Vassura Baroncini

Open Day da 1 a 6 anni

per i corsi: Giochi in musica con mamma e papà, Primi Passi, Prime Note

Prenotazione obbligatoria al numero 0542 602470 (lun-ven ore 8,30-12,30)

Le vie dell’Estro

ore 17 - Elvis! - la storia di Elvis raccontata ai bambini attraverso parole e canzoni, con Compagnia Artisti Molesti

ore 21 - Concerto con “Disagio” - concerto di Isabella Delfagio in collaborazione con Emergency per raccogliere fondi a favore di Life Support

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee e Bottega d’arte sociale

Giardino “Ex Circoli” - ore 18

Imola in musica Summer Fest

ore 18 - djset e apertivo

ore 21 - Dissenso in concerto

a cura di Cbweed e OnStage

Piazza Gramsci

anteprImola in Musica

ore 20 - 2^ Asta benefica per la Romagna

durante un’asta giovane e divertente verranno battuti diversi cimeli sportivi originali e materiale autografato o indossato da campioni del calcio, del basket e del ciclismo. Ricavato in favore dell’Agriturismo “La Taverna” di Fontanelice, duramente colpito dall’alluvione. Conduce Genna_Imola con la collaborazione di Irriducibili e BoF

ore 22 - Dj Set

a cura di Bar Centrale, Parsòt, Mezcal, Cantina del Cedro, Bar Roma

Convento dei Frati Cappuccini – dalle 19.30

Mercatino in musica

Raccolta fondi pro Turchia terremotata

il mercatino del riuso apre le porte per una festa a base di musica live. Dalle 19,30 tanto folk, rock e pop; stand gastronomico a cura di Botteghe e Mestieri; birra artigianale di Malti e Bassi

a cura di Missione per Bene ODV

Biblioteca Comunale di Imola – Giardino – ore 20.30

Together we stand, divided we fall

Presentazione del libro di Nicola Randone (Arcana, 2023)

l’autore dialoga con Edoardo Mensitieri, presidente dell’Ass. Cult. Seventy Mood di Pesaro.

The Wall dei Pink Floyd non è solo un film, né tantomeno semplice musica pop. I fan conoscono bene le tante sfaccettature nella poetica di Roger Waters e il suo gusto per le tematiche di tipo esistenziale, ma per molti questa opera è rimasta sempre un mistero troppo complesso da approfondire. L’autore prova a dare una risposta alle tante domande con un lavoro di analisi durato più di dieci anni

a cura di Bim – Biblioteca Comunale di Imola

Centro Giovanile Ca’ Vaina - ore 21

Ca’ Vaina Cover Contest

scontro “alla vecchia” tra band, il pubblico vota, la cover più bella vince il contest

a cura di Centro Giovanile Ca’ Vaina

Sesto Imolese – Centro Sociale C.A. Tarozzi – ore 21

Cinema in Tour: il cinema e le sue musiche

La musica nel cuore – August Rush

regia di Kristen Sheridan – USA 2007, Musicale

proiezione gratuita, ingresso libero

a cura di Servizio Attività Culturali

Cinema Teatro Don Fiorentini – ore 21

Dalla A alla Z

spettacolo pensato e ideato da Emil Spada, che attraversa tutta la storia artistica di Lucio Dalla, mediante il racconto di aneddoti sulla vita e sulla carriera musicale. Biglietto di ingresso € 20 - Info 333 844 0273.

a cura di Cinema Teatro Don Fiorentini

Chiosco Caffè della Rocca - ore 21

The Hangovers “Power Trio”

concerto di musica folk/rock

a cura di Chiosco Caffè della Rocca

Chiosco Dolce Vita - ore 22

Serate Medievali

After Glow in concerto

con allestimenti, abiti e cena a tema medievale

a cura di Chiosco Dolce Vita



mercoledì 30 agosto

Le vie dell’Estro

ore 17 - Brillantina! - spettacolo di burattini ispirato a Grease, con Compagnia Artisti Molesti

ore 21 - John Strada in concerto - cover d’autore e brani originali tra rock e blues

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee e Bottega d’arte sociale

Ridotto del Teatro Stignani - ore 18

Imola, Storie, Motori e Musica, raccontati dalla Guida di Repubblica [con logo]

dialogo con alcune delle voci che hanno trovato spazio nella Guida di Repubblica dedicata a Imola,

partecipano il Sindaco di Imola, Marco Panieri, e il Direttore delle Guide di Repubblica, Giuseppe Cerasa

a cura di Amanda Pallotti

Giardino “Ex Circoli” - ore 18

Imola in musica Summer Fest

ore 18 - djset e apertivo

ore 21 - Phoenix Can Die in concerto

a cura di Cbweed e OnStage

Centro Giovanile Ca’ Vaina

musica, musiche - Madre Africa e i suoi figli ribelli

ore 18.30 - coro Trama di Voci in concerto

ore 19.30 - Dj set Africa con Marco Boccitto - stuzzicherie africane

ore 20.30 - Podcast Live Africa - Marco Boccitto (giornalista e conduttore radiofonico Rai Radio3) dialoga con Marco Zanotti e Jabel Kanuteh

ore 22.00 - Are You Strong? concerto con Jabel Kanuteh (GAM) - kora, voce - Marco Zanotti (ITA) - batteria, mbira

a cura di Centro giovanile Ca’ Vaina e Combo Jazz

Piazza Gramsci

anteprImola in Musica

ore 18.30 - Palco aperto selection

ore 20.30 - Morgana in concerto

ore 22 - Bellaprika in concerto con la partecipazione straordinaria di Gallo

a cura dI Bar Centrale, Parsòt, Mezcal, Cantina del Cedro, Bar Roma

Ci.Bo’ - ore 20

Trio Bequadro Suoni Naturali

Caterina Minguzzi (voce) - Luca Dall’Aglio (chitarra) - Andrea Marchi (Cajòn)

a cura di Ci-Bo’

Chiosco Caffè della Rocca - ore 21

Noma Mamba in concerto

pop / funky / dance / rock

a cura di Chiosco Caffè della Rocca

Il programma completo del Festival è consultabile online all’indirizzo www.imolainmusica.it

Consigliamo inoltre a tutti di scaricare l’app Imola in musica, disponibile sia su AppStore che su PlayStore. L’utilizzo di questo strumento ci permette di ridurre l’impatto ambientale e l’impiego di carta. Il classico programma a libretto sarà realizzato a tiratura ridotta e distribuito solo presso lo IAT e presso l’info point del festival, attivo in piazza Caduti della Libertà dal 31 agosto al 3 settembre. Per questo invitiamo tutti a scaricare la nuova app o - in alternativa - a consultare il programma su www.imolainmusica.it.

È inoltre attivo il sito www.culturaimola.it che comprende, insieme a tutti gli eventi culturali della città, la selezione dei concerti dai palchi principali del festival.

L’organizzazione di Imola in musica è a cura del Comune di Imola, Servizio Teatri, attività musicali e politiche giovanili.

Tel. 0542 602600 - Cell. 333 2451603 (attivo nelle giornate della manifestazione)

e-mail: info@imolainmusica.it

Per informazioni sull’ospitalità e sui percorsi turistici:

IAT (Informazione Accoglienza Turistica)

Galleria del Centro Cittadino - Via Emilia 135 - 40026 Imola (Bo)

Tel. 0542/602207 - Fax. 0542/602141

E-mail: iat@comune.imola.bo.it

www.comune.imola.bo.it