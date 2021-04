Imola, tornano i prodotti freschissimi del territorio: riapre il “Mercatino dei produttori di Imola”

Torna il Mercatino dei produttori di Cia Imola: appuntamento con le delizie del territorio, prodotti freschi e di stagione, dal 22 aprile ogni giovedì dalle 16.30 alle 19.00 davanti alla sede dell’associazione (Via Fanin,7)

Da giovedì 22 aprile torna l’appuntamento con i prodotti freschissimi del territorio al “Mercatino dei produttori di Imola”. Frutta e verdura prodotte dagli agricoltori del territorio ma anche miele, formaggi freschi e stagionati, porchetta, confetture, salse, miele, piadina, salumi e carni, e anche tante varietà di frutti dimenticati vi aspettano ogni giovedì dalle 16.00 alle 19.00 nel piazzale antistante la sede di Cia-Agricoltori Italiani Imola (Via Fanin,7, zona Ortignola). L’associazione ha sempre promosso e sostenuto questo punto di vendita diretta, un’occasione per i consumatori, che possono acquistare delle vere delizie frutticole e orticole appena raccolte e per le aziende agricole che hanno la possibilità di utilizzare un canale commerciale diretto, spesso integrando i loro redditi come spiega il responsabile sindacale di Cia Imola, Andrea Arcangeli.

“Il Mercatino dei produttori agricoli è ormai una tradizione imolese e, nel corso degli anni, sono aumentati i consumatori che lo frequentano perché preferiscono comprare i prodotti direttamente dalle aziende che negli anni anno imparato a conoscere e con le quali si sono creati rapporti di fiducia. D’altra parte – continua Arcangeli - l’obiettivo della vendita diretta è proprio questo: accorciare il più possibile le filiere, creando quella che potrei definire una “doppia soddisfazione”: gli acquirenti tornano perché i prodotti sono freschi e sicuri e le aziende riescono a integrare i redditi che faticano sempre più a ottenere vendendo attraverso i consueti canali commerciali. Il problema della giusta remunerazione dei prodotti all’origine rimane un nodo cruciale per il settore agricolo. La crisi dei prezzi è diventata “strutturale” e le aziende cercano, appunto, di diversificare gli sbocchi commerciali perché andare sul mercato è quasi sempre un salto nel buio. Il nostro di Mercato, invece, è un luogo dove domanda e offerta s’incontrano ancora all’insegna dell’equità e dove si creano relazioni virtuose tra produttore e consumatore”.

Per informazioni si possono chiamare gli uffici di Cia Imola 0542 646111