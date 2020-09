Imola Summer Music Academy and Festival: artisti acclamati e giovani di talento

Nel mese di settembre 2020 l’Accademia di Imola propone la nona edizione dell‘Imola Summer Music Academy and Festival, evento realizzato in collaborazione con Comune di Imola, Regione Emilia Romagna, Ministero per i beni e le attività culturali e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

La manifestazione mantiene la doppia anima didattica (Academy) e concertistica (Festival) e sarà caratterizzata anche quest’anno dalla presenza di artisti acclamati e giovani di talento e dalle lezioni di strumento animate dai docenti dell’Accademia. Alcuni concerti sono realizzati in rete con il “Festival Musicale da Bach a Bartok” e in collaborazione con importanti realtà orchestrali italiane quali l’Ensemble Orchestra Filarmonica Italiana e l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna.

Per l’edizione 2020, la parte ‘Academy’ sarà costituita dall’ attività istituzionale dell’Accademia che, anche tramite il Summer Festival, ha l’opportunità di intensificare la formazione didattica d’eccellenza che da sempre contraddistingue gli “Incontri con il Maestro”. Le lezioni in presenza saranno principalmente dedicate agli allievi interni; gli studenti non iscritti all’ Accademia possono contattare la segreteria per partecipare in qualità di uditori, in sicurezza e gratuitamente, in linea con il protocollo aziendale anti contagio.

La rassegna concertistica, il ‘Festival’, si svolgerà a Imola con sette concerti dal 20 settembre al 9 ottobre nella cornice della Sala da concerti “Mariele Ventre” di Palazzo Monsignani con inizio ore 20.45. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria e ritiro dell’invito presso la sede dell’Accademia nella Rocca Sforzesca dall’8 al 18 settembre, lun-ven 9-19. Tel. 0542. 30802

Per ragioni di protocollo da emergenza covid i posti a disposizione sono limitati e contingentati.

L’apertura (20 settembre) è affidata a “La Musica per il cinema” con il concerto di Marco Albonetti, sassofonista di fama internazionale e docente dell’Accademia, che si esibirà in duo con il virtuosista Mario Stefano Pietrodarchi alla fisarmonica e bandoneon, accompagnati dall’ Ensemble Orchestra Filarmonica Italiana. In programma musiche di Rota, Molinelli, Morricone, Piovani, Piazzolla.

Subito a seguire i due appuntamenti in rete con il “Festival Musicale da Bach a Bartok”: lunedì 21 il Rogerio Tavares Quartet presenta un repertorio di musiche sudamericane composto da brani originali e di alcuni omaggi ai più significativi autori della musica brasiliana di ieri e di oggi. Un itinerario che parte dai generi tradizionali come il sambae la bossa nova, fino ad arrivare al pop brasiliano più attuale. Voce e chitarra sono di Rogerio Tavares, basso elettrico e cori di Andrea Taravelli, batteria, percussioni e cori di Roberto Rossi, chitarra di Giancarlo Bianchetti.

Il 24 si esibiranno i Cellophonics, gruppo composto dai violoncellisti Tiziano Guerzoni, Enrico Mignani, Jacopo Paglia, Alberto Cavazzini, dalla cantante Nicole Fiore e dal batterista Simone Santi. Il repertorio spazierà dal pop al rock all’etnico.

Il 25 settembre l’Accademia di Imola presenta il giovane artista Francesco Maria Navelli, beniamino della città da anni sostenuto negli studi in Accademia dal Rotary Club di Imola, che si esibirà in un recital pianistico su musiche di Mozart, Skiabrin, Chopin e Liszt.

L’acclamato duo André Gallo Igor Roma, artisti amati dal pubblico imolese, il 2 ottobre omaggerà la città in un concerto a due pianoforti su musiche di Mozart/Grieg, Brahms e Poulenc.

Nell’appuntamento del 6 ottobre il violinista italiano Domenico Nordio, artista legato da anni all’Imola Summer Festival, in duo con Orazio Sciortino, pianista diplomato all’Accademia di Imola, si esibirà su musiche di Beethoven, Grieg e Prokofiev.

La chiusura del Festival 2020 (9 ottobre) vedrà la prestigiosa partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni. Il programma prevede il concerto per violino e orchestra di Mozart “Il Turco” eseguito dal giovane veneto allievo dell’Accademia Francesco Pavan.

