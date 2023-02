Imola Summer Sound: grandi live all'autodromo con Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva

I biglietti per la prima edizione dell’Imola Summer Sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster

Prezzo I biglietti per la prima edizione dell’Imola Summer Sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster

L’Imola Summer Sound è il nuovissimo Festival organizzato da Trident Music in collaborazione con Studio’s, che si terrà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola . La nuova rassegna regalerà degli imperdibili live di altissimo livello, grazie alle esibizioni di importanti artisti che con le loro hit renderanno lo spettacolo unico e pieno di sorprese.

La prima edizione dell’Imola Summer Sound è fissata per venerdì 7 luglio. Sarà una giornata memorabile, con una lineup densa di ospiti. Numerosi sono infatti gli artisti che si esibiranno uno dopo l’altro, regalando dei live indimenticabili attraverso la loro musica. La serata che inaugura il Festival sarà completamente all’insegna della musica urban: tra gli artisti già annunciati, a cui si aggiungeranno altri nomi che andranno a completare la line up, abbiamo infatti grandi nomi della scena rap: Sfera Ebbasta, Luchè e Shiva.

“Finalmente nasce “Imola Summer Sound”, che si aggiunge al calendario dell'Autodromo per il 2023 e che è immaginato come festival musicale annuale dedicato ai più giovani. Questo risultato dimostra la volontà di investire nell'anima musicale della nostra città e di avvicinare i giovanissimi. L’evento si inserisce nel progetto “The Sound of Imola”, che anche quest'anno unirà le attività dell'Autodromo con il Centro Storico. Voglio ringraziare lo staff di Studio's e Trident per l’organizzazione di questo evento nel nostro Autodromo” commenta Marco Panieri, sindaco di Imola.

SFERA EBBASTA è l’indiscusso recordman di vendite e ascolti nel nostro Paese, per il secondo anno consecutivo l’artista più ascoltato in Italia nel 2022 su Spotify. La data del 7 luglio all’Imola Summer Sound si aggiunge al calendario del SUMMER TOUR di Sfera Ebbasta, il tour nei principali festival dell’estate italiana in cui il trapking farà ascoltare tutti i brani principali del suo repertorio, a partire da quelli delle origini fino ad arrivare alle hit più iconiche.

Alla prima edizione dell’Imola Summer Sound si esibirà anche LUCHÈ, icona dell’urban nazionale che, con le sue barre, riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Ha consacrato il suo successo nel 2018 con l’album “Potere”, certificato doppio disco di platino. In autunno è tornato live con il suo “DVLA TOUR” nei palasport italiani, incasellando un sold out dopo l'altro, e conquistando tutte le principali città italiane con uno show di enorme successo. I live sono stati l’occasione per portare dal vivo i brani di “Dove Volano Le Aquile” (disco di platino), ultimo monumentale progetto discografico del rapper, oltre a tutti i suoi più grandi successi.

Anche SHIVA sarà presente sul palco dell’Autodromo di Imola nella primissima data del nuovo Festival. Il giovane rapper milanese ha attirato i riflettori di tutta Italia negli ultimi due anni grazie a collaborazioni con i colossi del rap del nostro Paese, tra cui Sfera Ebbasta, Capo Plaza, Marracash e molti altri. Il 2021 e il 2022 sono stati densi di soddisfazione per Shiva, in particolare grazie alla pubblicazione di hit come “Pensando a lei”, “Soldi Puliti”, “Non è easy”, e dell’album “Milano Demons”, che porterà in tour gli appuntamenti live del “MILANO DEMONS TOUR”.

I biglietti per la prima edizione dell’Imola Summer Sound sono disponibili in prevendita sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Radio105 è media partner ufficiale dell’evento.