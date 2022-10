Impro show: mettersi in gioco senza competizione, accettando le proposte del pubblico

Improshow - gara spettacolo di improvvisazione teatrale con Zoè Teatri.

Mettersi in gioco senza competizione, accettando le proposte del pubblico per addentrarsi in moduli di infinito svolgimento.



Se non avete mai visto uno spettacolo di improvvisazione teatrale è l'ora di farlo. Comicità e tragedia, verità e dolore, toccheranno il vostro animo e una risata vi deseppellirà dal quotidiano.



Ingresso libero per questa rassegna al Circolo sportivo Il Fossolo, viale Felsina 52, Bologna

Prenotazione consigliata con whatsapp 3311228889 o mail a info@zoeteatri.it



Le date :

sabato 19 novembre 2022 - h 21:00



sabato 18 marzo 2023 - h 21:00