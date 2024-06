10€ (ridotto 5€ per under 18)

Prezzo 10€ (ridotto 5€ per under 18)

“Improvvisazione con forme fredde” è il nuovo progetto teatrale della compagnia bolognese Teatro della Rabbia. Liberamente tratto dalla vita e opera di Marguerite Duras. Un monologo a tre voci che racconta una storia d’amore tormentata e complessa, segnata da tradimenti, ipocrisie, e un profondo desiderio di libertà.



Una narrazione che esplora le sfumature del dolore e della frustrazione di un matrimonio, mettendo in luce le contraddizioni e le difficoltà delle relazioni umane dovute a intrecci di bugie e conflitti interiori. Sospesi in una continua tensione comunicativa, i personaggi creano un racconto che neutralizza la vita in un silenzio straniante.



Con Valentina Palmieri, Nicola Fabbri, Fabiola Ricci, Fabio Farnè



Musiche originali di Roberto Passuti



Regia di Francesca Migliore



Prenotazioni al 3397746956 Francesca