Presentazione del libro di Davide Pongetti: "Aspetta a morire che finisco la partita"

Mercoledì 12 luglio alle ore 19.30 presso LA CONFRATERNITA DELL’UVA in Via Cartoleria 20/B – Bologna la presentazione del libro.



Una raccolta di racconti brevi in cui scene di vita quotidiana sono filtrate dalla lente della fantasia che crea atmosfere surreali, paradossali, oniriche, tra l’incubo e l’allucinazione visionaria per parlarci di perdita, morte, passione e del senso di alienazione nel vivere una vita che sentiamo non appartenerci più. Questi racconti sono impalcature di bugie, deformazioni della realtà che racchiudono residui di verità.



Davide Pongetti è nato nel 1966 a Bologna, dove tuttora vive. È medico chirurgo odontoiatra, appassionato di letteratura, cinema, pittura, sport, viaggi, cultura orientale, meditazione. I suoi racconti parlano spesso di personaggi fantastici, figure di una mitologia del tutto personale.