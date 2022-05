"In cammino": giocoleria, improvvisazione clownesca, magia

Berto in scena non vuol rivendicare nessuna abilità particolare: la giocoleria, l’improvvisazione clownesca, la magia, sono solo pretesti per la risata e per comunicare agli altri la propria visione della realtà.

Il sarcasmo e l’autoironia diventano luoghi fisici dove portare il pubblico, mentre la semplicità e l’innata voglia di giocare creano un ambiente in cui ognuno si può riconoscere e a volte riscoprire. Dalla fantasia e da un trepiede di legno è nato Pippo, un cane giocoliere che nonostante “l’addestramento” non perde il vizio di lasciare, a modo suo, il segno.



L’appuntamento fa parte di Equilibri Festival, festival internazionale di circo contemporaneo.



Tutti gli appuntamenti si svolgono in totale sicurezza, rispettando le norme sanitarie per gli artisti e gli spettatori. La prenotazione è consigliata per tutti gli eventi.



Spettacoli e concerti sono a entrata libera e uscita a cappello. L’offerta, libera e consapevole, contribuirà a finanziare il festival stesso.



Equilibri Festival è organizzato dall’associazione Arterego in coprogettazione con il Comune di Casalecchio di Reno e Casa delle Acque, con il Patrocinio della Regione Emilia Romagna. Fa parte di Bologna Estate 2022 il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna con Città metropolitana di Bologna – Destinazione Turistica. L’iniziativa, inoltre, fa parte di “A mente fresca 2022. È bello esserci”, il calendario estivo di eventi promosso dal Comune di Casalecchio di Reno con il coordinamento del servizio Casalecchio delle Culture. Da quest’anno Equilibri Festival è organizzato in collaborazione con Bosque TaibabArt, per il Festival Cotilleando, al Cotillo di Fuerteventura, Canarie.