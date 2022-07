“In chordis et organo”: il duo Burani - Pellini chiude il Bologna Summer Organ Festival 2022

Venerdì 29 luglio 2022 alle 21:15 avrà luogo l’ultimo concerto del Bologna Summer Organ Festival, organizzato da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, presso la Basilica di S. Antonio da Padova a Bologna, Via Jacopo della Lana, 2, sullo stupendo organo Franz Zanin (1972).



Il Bologna Summer Organ Festival, che già nelle precedenti edizioni ha riscosso molto successo, propone la grande musica d’organo al pubblico bolognese e ai numerosissimi turisti che scelgono di visitare la città.

I protagonisti di questo ultimo concerto saranno Davide Burani all’arpa e Stefano Pellini all’organo con un programma che spazia dal barocco fino ad autori contemporanei intitolato “In chordis et organo” con musiche di Bach, Händel, Franck, Massenet, Ravanello e Grandjany.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Ministero della Cultura – Segretariato Regionale per l’Emilia Romagna e il Patrocinio del Comune di Bologna, che ha pure concesso l’uso del city brand “èBologna”. Esso può avere luogo grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori (Provincia del Nord Italia), Convento e Parrocchia della SS. Annunziata (Bologna), Basilica S. Antonio da Padova (Bologna), Case di Riposo Francescane, Viaggeria Francescana, Laboratorio Analisi S. Antonio, Farmacia Centrale di San Giovanni in Persiceto, Sebastiano Riguzzi-Agenzia Zurich, REimmobiliare, The man and the sea, NaturaSì, Bar da Jenny, Gran Via cafè, Agnese delle cocomere e altri benefattori





L'ingresso è a offerta libera fino ad esaurimento posti.