"In estate nascono i fiori": rassegna per bambini e bambine dai 3 ai 99 anni all'aperto

IN ESTATE NASCONO I FIORI rassegna per bambini e bambine dai 3 ai 99 anni Luglio / Settembre 2021

Dry-Art, come ogni anno, promuove una serie di attività gratuite per i più piccoli e le più piccole negli spazi pubblici di Bologna: spettacoli, letture animate e laboratori che coniugano intrattenimento, cultura e tematiche sociali.

Una particolare attenzione è riservata al tema delle pari opportunità, con un ciclo di letture teatralizzate per conoscere alcune delle grandi donne del presente e del passato, esempi di realizzazione ed emancipazione femminile negli ambiti del lavoro, del progresso e dei diritti civili.

In occasione degli eventi verrà promossa una campagna di sensibilizzazione contro le armi giocattolo, attraverso la distribuzione di uno stickers recante il motto: “Metti dei fiori tra i giocattoli, non regalarmi armi”. L’idea di fondo è quella di promuovere una cultura non violenta a partire dall’infanzia, rendendo gli adulti consapevoli del portato educativo di scelte cui spesso non si dà un’adeguata rilevanza.

La rassegna avrà luogo tra luglio e settembre nei seguenti spazi:

• Giardino Guido Rossa

• Piazzetta Maccaferri

• Giardino Lavinia Fontana

• Giardino Oliviero Olivo

• Giardino Gino Cervi

Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito e verranno realizzati nel rispetto delle normative Covid vigenti., godono dei contribuiti dei Quartieri Navile, Santo Stefano e San Donato-San Vitale.

Programma:

COSÌ LONTANI COSÌ VICINI > col sostegno del Quartiere Navile e in collaborazione con la Biblioteca Corticella Luigi Fabbri

Piazzetta Maccaferri - via M. Gorki, 14 - Bologna > ore 18.30

lunedì 5 luglio

Wanda mito facci sognare! / con Wanda Circus

mercoledì 7 luglio

Malala Yousafzai - l’istruzione è un diritto / con Lela

lunedì 12 luglio

A tal dig / con Wanda Circus

giovedì 15 luglio

Amelia Earhart - il vento nei capelli / con Lela



ARIA GIOCHI > col sostegno del Quartiere Navile

Giardino Guido Rossa - via A. Lombardi, 49 - Bologna > ore 18.00

martedì 7 settembre

Mr Maraviglia / con Wanda Circus

venerdì 17 settembre

Avventure tra le pagine / con Lela

FAVOLE RI-CICALBILI > col sostegno del Quartiere San Donato-San Vitale

Giardino Gino Cervi - via A. Megazzari, 8a - Bologna > ore 18.30

mercoledì 21 luglio

Wanda mito facci sognare! / con Wanda Circus

ARIA GIOCHI > col sostegno del Quartiere Santo Stefano

Giardino Lavinia Fontana - via del Piombo, 5 - Bologna > ore 18.00

martedì 6 luglio

Margherita Hack - polvere di stelle / con Lela

martedì 13 luglio

Dian Fossey - la mia vita nella giungla / con Lela

mercoledì 8 settembre

Giocolè / con Carlo Milizia

mercoledì 15 settembre

Malala Yousafzai - l’istruzione è un diritto / con Lela

mercoledì 22 settembre

Amelia Earhart - il vento nei capelli / con Lela

ARIA GIOCHI > col sostegno del Quartiere Santo Stefano

Giardino Oliviero Olivo - via Murri, 177 - Bologna > ore 18.00

giovedì 8 luglio

Mr Maraviglia / con Wanda Circus

mercoledì 14 luglio

Elettroselvatico! / con Wanda Circus

giovedì 9 settembre

Wanda mito fammi sognare! / con Wanda Circus

giovedì 16 settembre

Musica al metro / con Wanda Circus

lunedì 20 settembre

Giocolè / con Carlo Milizia