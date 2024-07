Dal 29 giugno all’1 settembre 2024 torna In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra arte, musica e natura, il festival diretto da Luisa Cottifogli, che crea uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo, fra Valsellustra, valli del Sillaro e del Santerno, del Senio, del Quaderna e scendendo anche in pianura nei comuni di Bagnara di Romagna, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Firenzuola, Fontanelice, Monterenzio, Mordano, Ozzano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme.

In mezzo scorre il Fiume (percorsi fra arte, musica e natura) è un Festival itinerante (24 eventi) che prevede escursioni con esperti del territorio, incontrando artisti che espongono e musicisti che suonano in varie tappe lungo i percorsi in luoghi spesso decentrati e di confine la cui bellezza naturalistica, paesaggistica e storica non ha eguali. Il Festival intende svilupparvi un turismo consapevole e di qualità, tornando a fare comunità e cultura fra gli abitanti assieme ai visitatori e creando così un dialogo fra le generazioni e i diversi livelli di cultura, attraverso una proposta artistica variegata fra tradizione e contemporaneità, e con l’impiego di artisti emergenti accanto ad altri più affermati. Il Festival propone momenti di interazione fra le varie forme d’arte e anche una partecipazione attiva del pubblico grazie non solo ai concerti ma anche ad attività quali yoga e meditazione, Qi Gong, racconti e camminate sonore, laboratori di danze tradizionali o di tintura con le erbe: un modo creativo e rilassante di passare l’estate a chilometri zero.

Filo rosso degli eventi: l’attenzione allo spiritus loci per cui ogni artista è chiamato a interagire e respirare all’unisono con il luogo di natura o di storia dove è chiamato a esibirsi

Programma:

29 giugno: Una sera sui calanchi - Casalfiumanese

30 giugno: Tra grani antichi e antichi mulini - Belvedere (Castel del Rio), Vicchio

3 luglio: Tradizionale e contemporaneo - Imola

6 luglio: Sperimentazione di belleza nel bosco - Valsellustra

9 luglio: Ispirato alla notte - San Martino in Pedriolo

14 luglio: Risveglio sul Santerno - Fontanelice

19 luglio: APPennini-APPalachi - Sassoleone

20 luglio: Fol e megna pu' - San Prospero

27 luglio: Donne nella storia, fra Claterna e Varignana - Varignana

28 luglio: L'alchimia dell'alba - Castel San Pietro Terme

Tutti gli eventi sono a entrata gratuita.

Consigliata la prenotazione: framusicaenatura@gmail.com

