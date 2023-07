"In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra musica e natura" dal 30 luglio al 3 agosto

Indirizzo non disponibile

Domenica 30 luglio, lunedì 1 e giovedì 3 agosto, giorni imperdibili a "In mezzo scorre il Fiume, percorsi fra musica e natura", il festival diretto da Luisa Cottifogli, che crea uno stretto dialogo tra musica, arte e natura in luoghi splendidi dell’Appennino tosco-romagnolo, ma anche in luoghi suggestivi di pianura.

Programma:

Domenica 30 luglio 2023

"Madrugada, un'alba brasiliana sui calanchi". Ore 5.00 (partenza dal Centro Sociale Molino Nuovo, via Molino- Castel San Pietro). Con Marco Lobo e Daniella Firpo dal Brasile.

Lunedì 1 agosto 2023:

"Pedras de àgua". Ore 18.30 ritrovo davanti a cimitero per raggiungere Riva delle Docciole, Fontanelice. Con i percussionisti Marco Lobo e Red Roberto Rossi.

Giovedì 3 agosto 2023

Castel Bolognese, Molino Scodellino, via Canale 7. Luisa Cottifogli in Rumì, viaggio in una Romagna incantata. Con Gabriele Bombardini (chitarre, live electronics) e Andrea Bernabini (video mapping).