"In mezzo scorre il fiume 2023": riportare la musica nella natura

Dal 25 giugno all'1 settembre torna il Festiva "In mezzo scorre il fiume".

"In mezzo scorre il fiume" intende riportare la musica nella Natura, riportarla alle sue origini. Non si tratta infatti solo di concerti così come siamo abituati a concepirli, ma anche di percorsi lungo i quali si incontrano artisti che creano interagendo con lo spiritus loci. È un modo di intendere la musica ancestrale, lontano dalle continue sollecitazioni sonore cui siamo quotidianamente esposti a causa dell’inquinamento acustico nel quale viviamo: dal silenzio al suono, quindi.

A questa IV edizione si aggiunge ora un preciso scopo solidale e sociale.

Portare musica, danza, attività rigeneranti e tanta gente interessata nei posti rimasti isolati a causa di frane e alluvioni, significa sostenere i gestori di agriturismi, rifugi, ristoranti, aziende, le guide escursionistiche, i gestori di musei e siti archeologici con le loro attività che si svolgono soprattutto d’estate e che da maggio sono state drasticamente interrotte.

La finalità del Festival è comunque da sempre quella di valorizzare e far conoscere la natura e la storia dei nostri territori, creando così un rinnovato spirito di comunità basato proprio sulla collaborazione di tanti enti locali e sulla biodiversità culturale in simbiosi con la biodiversità naturalistica e con la bellezza del paesaggio nel quale il Festival è immerso.

Programma:

25 giugno 2023, 05:30

RISVEGLIO IN MUSICA

Parco del donatore AVIS, Borgo Tossignano

29 giugno 2023, 18:30

LA NOTTE DEI COLORI

Paciu Maison, Ponte Rizzoli (Ozzano)

1 luglio 2023, 16:30

STORIE DI GESSI, VIGNE E ANIMALI

Piazza Andrea Costa, Tossignano

2 luglio 2023, 17:00

"VENGONO DA LONTANO" UN VIAGGIO FRA PITTURA, MUSICA E DANZA

Borgo e Rocca di Dozza

7 luglio 2023, 19:30

"CHARMING VIEWS" VISIONI IN JAZZ

Casa del Fiume, Borgo Tossignano

8 luglio 2023, 17:30

“FIO AZUL, CON IL CORPO E CON LA VOCE” PERFORMANCE DEL COLLETTIVO ROSARIO

Oasi di Bubano

9 luglio 2023, 09:30

LA BODY MUSIC E LE GESTUALITÀ DELLE DANZE BRASILIANE - LABORATORIO CON CHARLES RASZL (COLLETTIVO ROSARIO)

Sala polivalente, Parco del donatore di sangue, Mordano

16 luglio 2023, 05:45

“IL SUONO DELL’ALBA” INCONTRO CON IL QI GONG E IL SUONO DI HANG E PERCUSSIONI

Lungofiume Santerno, via Monte La Pieve

21 luglio 2023, 19:30

THE BEST OF US, JAZZ E MUSICA D’AUTORE

Casa del Fiume, Borgo Tossignano

30 luglio 2023, 05:00

MADRUGADA, UN'ALBA BRASILIANA SUI CALANCHI

Molino nuovo, Castel San Pietro Terme

1 agosto 2023, 18:30

"PEDRAS DE ÀGUA" SUMMIT DI PERCUSSIONISTI SUL FIUME

Riva delle Docciole, Fontanelice

5 agosto 2023, 17:30

"L’ANIMA IN FESTA" CAMPANARI E VOCI ANGELICHE

Chiesa di San Lorenzo di Varignana, Castel San Pietro

6 agosto 2023, 21:00

"IL SUONO DELLE STELLE" CON L'ASTRONOMO-MUSICISTA ANGELO ADAMO

Prati di Campola, Fontanelice

12 agosto 2023, 20:30

"OSTERIA DEL MANDOLINO" SERENATE E BALLI IN PIAZZA COME UNA VOLTA

Piazza della Repubblica, Castel del Rio

13 agosto 2023, 17:30

"SABBIE MOBILI" SPETTACOLO DI SAND ART E MUSICA

Agriturismo Ca’ Monti, Sassoleone

14 agosto 2023, 17:30

"IL RESPIRO DELLE PIETRE", MEDITAZIONE E YOGA SULLE ANTICHE VESTIGIA DI MONTE BIBELE CON CARMEN CARAMALLI

Parco archeologico di Monte Bibele

15 agosto 2023, 05:00

"ALBA DI PIETRE E DI ARIA", ARCHEOLOGIA SONORA CON L’ARTISTA LUIGI BERARDI, MEDITAZIONE CON CARMEN CARAMALLI

Parco archeologico di Monte Bibele

16 agosto 2023, 20:00

ANTICA PROCESSIONE DI SAN MAMANTE

Agriturismo Prato degli Angeli

20 agosto 2023, 05:00

"IL RISVEGLIO DELL’ANIMA" ESCURSIONE E CONCERTO-MEDITAZIONE ALL’ALBA CON MARIANNE GUBRI

Parco delle Acque Minerali, Imola

24 agosto 2023, 18:00

"LE VOCI DEL FIUME" CONCERTO DEL TRIO VOCALE "LE CROQUE MADAME"

Fonte Fegatella, Castel San Pietro Terme

26 agosto 2023, 17:00

"IL SUONO DEL BOSCO" SOUND WALKING CON LUIGI BERARDI E LUISA COTTIFOGLI

Fontanelice

27 agosto 2023, 17:00

"ANCESTRALE E CONTEMPORANEO" ESCURSIONE E CONCERTO DI VINCENZO VASI

Area archeologica della Claterna, Ozzano

1 settembre 2023, 19:30

LA FESTA FINALE DI "IN MEZZO SCORRE IL FIUME"

Ristorante maneggio Ippocampus