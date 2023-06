"In movimento continuo. Energie musicali inquiete a Bologna"

Quanti flussi musicali scorrono in città? Cosa significa muoversi nell'underground e cercare di emergere, per trasformare un sogno in realtà? “In movimento continuo” scatta una fotografia sull'ultimo decennio di energie musicali a Bologna, narrando l'urgenza di uscire dalle cantine. Trasversalmente a stili, età, orizzonti e successo gli artisti si mettono in gioco, per rappresentare una scena ampia e positivamente inquieta.



L'esposizione, a cura di Riccardo Negrelli e Massimo Pastore, propone un'anima inclusiva per tutte le realtà che fanno parte dell'attuale panorama musicale dell'area, tracciando una connessione diretta con i protagonisti del percorso espositivo permanente.



Iniziative promosse dal Settore Cultura e creatività del Comune di Bologna nell’ambito delle azioni di Bologna Città della Musica UNESCO.



La Sala della Musica, al secondo piano di Biblioteca Salaborsa, è il primo percorso espositivo permanente in Italia dedicato alla storia della popular music di una città.



Elenco completo degli artisti partecipanti:



AABU, Accordo dei contrari, Ai!, Alan Moods, Alkova, Altre di B, Alwise, Balkan Air, Baseball Gregg, Bicoloured Men, Bologna Bridge Band, Brightside, C’est la vie, Calista Divine, Campi, Canarie, Damn City, Delef, Earthset, Ex Cinere Resurgo, Feat. Esserelà, Find out, Forelock, Forty Winks, Francesco Guarino, Freeeda, Furyu, Gli Atroci, Gli Avvoltoi, Jack Belly, Kalah, Kolla Vinilika, Le ceneri e i monomi, Lleroy, Magma Haze, Marble House, Mezzopalco, Midcourse, Misero Spettacolo, Mumble Rumble, Obagevi, Ofeliadorme, Ologramma, OSC2X, Out of Tune, Palco Numero Cinque, Providence, RIAH, Rumba de Bodas, SUPERNOVOS, TREEANGULAR, Unkle Kook, Windopen, Zendar Off.