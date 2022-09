"In other worlds": mostra personale di Maria Luisa Vergara

Con il Patrocinio di CONFCOMMERCIO-ASCOM Città metropolitana di Bologna



Dal 17 settembre al 2 ottobre 2022, presso l’Associazione Arte e Cultura LA CORTE DI FELSINA è aperta al pubblico, con ingresso gratuito, la mostra personale dell’artista Maria Luisa Vergara



IN OTHER WORLDS



Una carrellata di più di cinquanta opere che l’ artista ha realizzato negli ultimissimi anni.

Attraverso il linguaggio visivo la pittrice ci parla di medianità e del rapporto tra il nostro mondo dei sensi -che ci tiene con i piedi per terra- e ‘altri’ mondi immateriali, che prendono vita dalla nostra interiorità.



La mostra è suddivisa in tre sezioni:

-la prima è dedicata al misterioso fascino dei gatti, da sempre associati alla sfera medianica.

-La seconda sezione fissalo sguardo sulla realtà extrasensoriale

-Infine terza sala propone ritratti e scenari tratti dal mondo dell’onirico.



Formatasi con maestri come Francesco Martani Nino Noce, Paolo Gualandi, Davide Peretti Poggi -figlio del noto pittore Wolfango- e Antonella Cinelli, l’artista pugliese, che da vari anni vive a Bologna, ha ricevuto l’apprezzamento di noti critici e dal mondo dell’arte.

Al suo attivo vanta una vasta produzione di opere.



Durante il periodo della mostra saranno in corso alcuni eventi correlati:



Sabato 17 settembre, ore 18

Inaugurazione della mostra con la partecipazione dell’artista



Sabato 24 settembre, ore 18.00

Incontro con la poesia: Il filo del Destino. Rime poetico/medianiche di Graziella Massenz Nagra. Con la partecipazione della scrittrice Valeria Celli



Sabato 01 ottobre, ore 18.00

Incontro con la pittura: Da Velasquez a Chagall. Mistero ultramondano nell’arte

(Con la storica dell’arte Anna Rita Delucca)

Aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19 fino al 3 ottobre 2022 presso



www.lacortedifelsina.it