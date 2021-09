In piazza Liber Paradisus arriva Roberta Giallo: cantautrice, scrittrice e performer teatrale.

Domenica 12 settembre (ore 21.00), in piazza Liber Paradisus a Bologna, si accendono i riflettori sulla rassegna Luci della città, con la voce raffinata di Roberta Giallo, cantautrice, scrittrice e performer teatrale. in scena con Canzoni da Museo, da Roberto Roversi a Lucio Dalla, dalla poesia alle canzoni. Il concerto è dedicato a Lucio Dalla, al rapporto con il poeta Roberto Roversi per i testi e all’intreccio tra la poesia e le canzoni; uno spettacolo musicale in cui Roberta Giallo si esibisce al pianoforte ed alla voce accompagnata dal contrabbasso e suggestioni elettroniche di Enrico Dolcetto.

La rassegna Luci della città, con la direzione artistica di Elena Di Gioia e la produzione esecutiva, organizzativa di Cronopios, è promossa da Comune di Bologna in collaborazione con Enel Energia ed è inserita nell’ambito di Bologna Estate 2021, cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

La rassegna si apre già nel pomeriggio (ore 17) con il laboratorio dedicato ai bambini e alle bambine (dai 6 anni in su) Architetture in divenire per invitarli al riuso creativo di materiali di scarto aziendale. Il laboratorio ha lo scopo di contribuire alla sensibilizzazione di alcuni importanti e quanto mai urgenti obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. in collaborazione con Re Mida Bologna Terre d’Acqua Centro di Riuso Creativo dei Materiali di Scarto Aziendale.

Così la rassegna nelle parole di Elena Di Gioia: “Quale è la direzione della corrente? Da un polo all’altro, come un dialogo. Correndo lungo il filo di una tensione ideale di dialogo e ponte, la rassegna intreccia linguaggi e proposte. Un arco in cui è particolarmente significativa la presenza della poesia negli spettacoli, dalle parole del poeta Roberto Roversi nelle canzoni di Lucio Dalla intonate da Roberta Giallo, al poema in versi del Premio Nobel Peter Handke e al racconto del regista Werner Herzog nella doppia voce di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi, all’intreccio tra visioni e generazioni della scena con Iaia Forte e Marta Dalla Via nella conduzione di Lorenzo Donati fino al racconto originale, tra arte e vita, di Luca Scarlini. Una dedica di artisti alla poesia, al teatro, alla musica, all’arte per riaccendere i riflettori sulla cultura”.

A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai luoghi di spettacolo esclusivamente a chi è munito di certificazione verde COVID-19 (Green Pass), in ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La certificazione dovrà attestare di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 da non più di sei mesi. All’ingresso dei luoghi di spettacolo il personale di servizio è tenuto a verificare la validità del certificato. Potrà inoltre essere richiesto il documento di identità a verifica della corrispondenza tra identità dello spettatore e dati contenuti nella certificazione. Per maggiori informazioni sulla certificazione verde consultare il sito www.dgc.gov.it/web.

INGRESSO LIBERO – POSTI LIMITATI

