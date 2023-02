In Pinacoteca un ciclo di attività per adulti e bimbi alla scoperta delle collezioni del museo

Orario non disponibile

Quando Dal 09/02/2023 al 28/02/2023

Dal mese di febbraio 2023 la Pinacoteca Nazionale di Bologna inaugura un nuovo ciclo di attività per adulti e bambini, alla scoperta delle collezioni del museo. Ogni seconda domenica del mese le educatrici della società “Senza titolo” accolgono i bambini dai 6 agli 11 anni e i loro genitori per visite tematiche e laboratori, dedicati ogni volta a un diverso argomento. Si andrà alla ricerca dei suoni, degli odori e dei sapori dei dipinti, si scopriranno leggende mitologiche e gesta eroiche dei soggetti delle opere o si passeggerà tra le sale come aspiranti botanici alla ricerca di palme, gigli e rose nascosti fra le tele.

La quarta domenica di ogni mese è invece dedicata alle visite guidate per adulti, durante le quali si approfondirà ogni volta un diverso periodo storico, dal Trecento al Settecento. Infine, ogni terzo sabato del mese, sarà l’occasione per visitare la storica dimora di Palazzo Pepoli Campogrande con un percorso dedicato alla quadreria Zambeccari e ai bellissimi affreschi delle sale realizzati da artisti quali Giuseppe Maria Crespi, Donato Creti e Domenico Maria Canuti.

Prenotazione obbligatoria all'indirizzo mail pin-bo.prenotazioni@cultura. gov.it, specificando nome e cognome di tutti i partecipanti.

