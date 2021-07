"In un elaborato impeto d'ira": presentazione del libro di Francesco Fry Moneti

Sabato 10 luglio alle 19:00, presenteremo il libro di Francesco "Fry" Moneti, "In un elaborato impeto d'ira".

Chiacchiera con l’autore: Gianluca Morozzi.



Francesco Fry Moneti, apprezzato e stimatissimo musicista, componente dei Modena City Rambles, della Casa del Vento e artista che vanta una carriera ricca e florida, ha dato vita al suo primo romanzo.



IL LIBRO



Vinnie Brody, al secolo Vincenzo Brodo, è un musicista che ha assaporato per poco tempo il gusto del successo con un gruppo pop e ora si è reinventato turnista, mercenario delle sette note che affitta agli altri le proprie capacità dietro compenso. Vinnie ha un manager che è quasi una sorta di padre in seconda, Tony, un impresario vecchio stile dai metodi semplici e sbrigativi. E una fidanzata, Vanessa, che lo adora e cerca di smuoverlo dallo stato di apatia in cui è sprofondato. Una vita in stallo, vissuta a basso regime, sotto traccia.È un’Italia più semplice e ingenua, che ha vissuto e deglutito l’opulenza degli anni ‘80 ed è appena uscita dallo scossone di Tangentopoli. Soprattutto è un’Italia in cui la vita non è scandita da aggiornamenti di profili web, selfie e foto degli aperitivi. È l’estate del ‘95 e i goffi cellulari servono a fare telefonate, possibilmente molto brevi, visto i costi esorbitanti del traffico telefonico. E quell’estate del ‘95 Vinnie se la ricorderà per sempre

